Afirma Fiscalía que bala perdida impactó en secundaria de Apodaca

La Fiscalía General confirmó que el proyectil impactó al interior de la secundaria y descartó que el plantel educativo haya sido objeto de un ataque dirigido

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el proyectil de arma de fuego que impactó al interior de la secundaria técnica número 119 Roberto González Barrera, en Apodaca, corresponde a una bala perdida, y descartó que el plantel educativo haya sido objeto de un ataque dirigido

“Es una bala perdida, no es un acto que se tenga identificado como doloso de alguna naturaleza”, señaló el fiscal general, Javier Flores Saldivar.

Las investigaciones continúan para establecer el origen de los disparos, aunque autoridades confirmaron que había pocos indicios para esclarecer el caso.

Afortunadamente, no se reportaron lesionados, y los cuerpos policiales mantienen vigilancia en la zona para reforzar la seguridad de la comunidad educativa.

Un video difundido en redes sociales, muestra el momento en el que la detonación causa momentos de angustia entre los jovenes estudiantes.

Como medida preventiva, entre 25 y 30 alumnos y una maestra fueron evacuados.

Al sitio acudieron elementos de la fiscalía estatal quienes aseguraron una ojiva, mientras las investigaciones continúan.