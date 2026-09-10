Afinan operativo de seguridad para Clásico entre Tigres y Rayados

Habrá presencia coordinada de corporaciones estatales, municipales y federales en el estadio, vialidades y transporte público

Autoridades de seguridad de Nuevo León preparan un operativo especial para la celebración del clásico entre Tigres y Rayados, con la participación de corporaciones estatales, municipales y federales.

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, señaló que la experiencia adquirida durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 permitió a las autoridades fortalecer sus estrategias para este tipo de eventos deportivos.

"Como siempre, contaremos con la participación de la Policía de Guadalupe. La Policía de San Nicolás, así como de los demás municipios metropolitanos, con el apoyo de las autoridades federales y Guardia Nacional”. "La reciente experiencia mundialista nos ha permitido afinar nuestras estrategias para tener presencia en el estadio y en los recorridos aledaños, incluyendo transporte público. Esperamos un evento en paz y con un espíritu de fiesta deportiva”, puntualizó.

El funcionario destacó que el despliegue contempla presencia de elementos en el estadio, sus alrededores y zonas de transporte público, con la participación coordinada de las distintas corporaciones de seguridad.

Las autoridades buscan que el encuentro deportivo se desarrolle con normalidad y que la afición pueda disfrutar del partido en un ambiente seguro.