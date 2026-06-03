Afinan estrategia consular para el Mundial 2026 en Nuevo León

La estrategia contempla protocolos de actuación ante emergencias, delitos, vulneraciones a derechos humanos, extravío de documentos y búsqueda de personas

Con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Nuevo León reforzó los mecanismos de coordinación con las representaciones consulares acreditadas en la entidad para garantizar una atención rápida y efectiva a los miles de visitantes extranjeros que llegarán al estado durante el torneo.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, encabezó una reunión de trabajo con integrantes del Cuerpo Consular para revisar la Ruta de Atención y Coordinación con las Representaciones Consulares acreditadas en Nuevo León, un protocolo diseñado para atender situaciones que involucren a personas extranjeras durante su estancia en la entidad.

Dicha estrategia busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante posibles emergencias, incidentes de seguridad, vulneraciones a derechos humanos, extravío de documentos o cualquier situación que requiera la intervención coordinada de autoridades locales y representaciones diplomáticas.

Buscan garantizar atención integral a turistas

Durante el encuentro, Flores Serna destacó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa uno de los mayores retos organizativos para el estado, por lo que consideró fundamental contar con procedimientos claros para proteger a los visitantes.

“La ruta establece mecanismos de actuación para brindar una respuesta oportuna y proteger los derechos humanos de las personas extranjeras ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la realización del Mundial en Nuevo León, que será sede de cuatro partidos y diversas actividades paralelas”, señaló.

El funcionario subrayó que los protocolos fueron diseñados para agilizar la atención y facilitar la coordinación entre todas las dependencias involucradas.

“Los protocolos que establecimos fueron diseñados cuidadosamente e incluyen mecanismos de comunicación inmediata entre todas las autoridades para que todos los casos se atiendan de forma inmediata y con todas las garantías para los visitantes”, afirmó.

Participan consulados de distintos países

En la reunión participaron representantes de diversas oficinas consulares con presencia en Nuevo León, entre ellas las de Estados Unidos, Suecia, Corea del Sur, Sudáfrica y Japón, además de Andrés Engels, presidente del H. Cuerpo Consular.

Dicha colaboración entre autoridades estatales y consulados busca reducir tiempos de respuesta y garantizar que los visitantes extranjeros tengan acceso a acompañamiento institucional en caso de enfrentar alguna situación de riesgo o requerir asistencia.

Protocolos para emergencias y trámites

La Ruta de Atención y Coordinación contempla procedimientos específicos para la búsqueda y localización de personas, atención a víctimas de delitos, apoyo a ciudadanos extranjeros involucrados en procesos legales, así como la gestión de casos relacionados con pérdida o robo de documentación oficial.

Además, establece canales de comunicación directa con consulados y embajadas para agilizar trámites y asegurar que cada situación reciba seguimiento oportuno.