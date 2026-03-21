Afinan detalles del Fan Fest con artistas de alto nivel

El funcionario destacó que la apuesta es que estos eventos impulsen de manera importante la sede en Monterrey, ofreciendo una experiencia integral

Aún sin una fecha definida para anunciar el elenco del Fan Fest rumbo al Mundial, autoridades del Parque Fundidora adelantaron que ya se cuenta con artistas de primer nivel confirmados, aunque el anuncio oficial se realizará hasta que todos los contratos estén firmados.

Garantizan cartel de alta calidad

El presidente del Consejo de Administración del recinto, Bernardo Bichara, señaló que el objetivo es garantizar un cartel de alta calidad que fortalezca la experiencia de los asistentes.

“Hasta que no estén firmados todos los vamos a avisar, les puedo anticipar que existen algunos firmados, estamos hablando de primer nivel”, declaró.

Buscan impulsar la sede Monterrey

El funcionario destacó que la apuesta es que estos eventos impulsen de manera importante la sede en Monterrey, ofreciendo una experiencia integral a locales y visitantes.

“Para que la gente de Nuevo León y quienes nos visiten se vayan con una experiencia maravillosa de entretenimiento, futbol y comida”, agregó.

No habrá anuncio sin contratos firmados

Bichara reiteró que no se dará a conocer el line up hasta tener certeza total de los acuerdos con los artistas.

“No vamos a anunciar hasta que estén todos firmados, lo que sí puedo decir es que son artistas de nivel internacional”, puntualizó.

Proyecto autosustentable

En cuanto al financiamiento, explicó que el Fan Fest está diseñado como un proyecto autosustentable.

“Todos los ingresos que deriven son para pagar el Fan Fest y con todo lo que se venda de boletos VIP y alimentos, podemos subsanar eso para que el evento sea costo cero para el erario”, indicó.

Recursos provenientes de FIFA

Asimismo, confirmó que ya comenzaron a llegar los recursos provenientes de la FIFA, detallando que hace una semana se recibió un primer depósito por 50 millones de pesos a través de un fideicomiso.

“Monterrey es la única plaza que va a hacer el Fan Fest con un fideicomiso con FIFA; vamos a ser un caso de éxito por haber tomado esa decisión en conjunto”, afirmó.

Acuerdos directos para el evento

El monto recibido, precisó, es independiente y forma parte de los acuerdos establecidos directamente entre la FIFA y Parque Fundidora para la realización del evento.