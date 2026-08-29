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Afina Monterrey operativo vial para el regreso a clases

Por: Carlos Nava

28 Agosto 2026, 20:34

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A través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, la corporación desplegará un dispositivo de seguridad integrado por 80 agentes viales

Afina Monterrey operativo vial para el regreso a clases
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Con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y prevenir accidentes ante el reinicio de las actividades escolares, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey (SSPCM) implementará un operativo especial de vialidad y vigilancia a partir de este próximo 31 de agosto.

A través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, la corporación desplegará un dispositivo de seguridad integrado por 80 agentes viales, quienes se situarán en los puntos de mayor afluencia y zonas escolares sobre las principales arterias de la ciudad.

Regreso clases

Puntos de cobertura y horarios escolares

Los elementos de tránsito estarán desplegados para resguardar la integridad de peatones, estudiantes y personal docente en avenidas de alto flujo, entre las que destacan:

  • Avenida Francisco I. Madero

  • Avenida Venustiano Carranza

  • Avenida Eugenio Garza Sada

  • Avenida Félix U. Gómez

  • Avenida Benito Juárez

  • Avenida Aztlán

  • Avenida Revolución

  • Avenida Cristóbal Colón

Las autoridades viales recordaron que los horarios donde se intensificará la presencia policial corresponden a las entradas y salidas de los planteles: de 07:00 a 09:30 horas, de 11:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas. Durante estos lapsos, es obligatorio reducir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora en tramos escolares.

Vigilancia y recomendaciones a automovilistas

A la par de los operativos de tráfico, la Dirección de Policía de Proximidad brindará patrullaje y vigilancia perimetral en los planteles educativos de la capital neoleonesa.

Regreso clases

Ante el incremento proyectado en la carga vehicular, la SSPCM emitió una serie de recomendaciones para los conductores y padres de familia:

  • Salir con suficiente anticipación hacia su destino.

  • Utilizar en todo momento el cinturón de seguridad y evitar el uso del teléfono celular al conducir.

  • Respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los oficiales en crucero.

  • Evitar estacionarse en doble fila o tapar los accesos frente a las escuelas.

  • Organizar viajes compartidos (carpool) con vecinos o familiares que dirijan sus trayectos hacia el mismo sector.

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