Afina Monterrey operativo vial para el regreso a clases

A través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, la corporación desplegará un dispositivo de seguridad integrado por 80 agentes viales

Con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y prevenir accidentes ante el reinicio de las actividades escolares, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey (SSPCM) implementará un operativo especial de vialidad y vigilancia a partir de este próximo 31 de agosto.

A través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, la corporación desplegará un dispositivo de seguridad integrado por 80 agentes viales, quienes se situarán en los puntos de mayor afluencia y zonas escolares sobre las principales arterias de la ciudad.

Puntos de cobertura y horarios escolares

Los elementos de tránsito estarán desplegados para resguardar la integridad de peatones, estudiantes y personal docente en avenidas de alto flujo, entre las que destacan:

Avenida Francisco I. Madero

Avenida Venustiano Carranza

Avenida Eugenio Garza Sada

Avenida Félix U. Gómez

Avenida Benito Juárez

Avenida Aztlán

Avenida Revolución

Avenida Cristóbal Colón

Las autoridades viales recordaron que los horarios donde se intensificará la presencia policial corresponden a las entradas y salidas de los planteles: de 07:00 a 09:30 horas, de 11:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas. Durante estos lapsos, es obligatorio reducir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora en tramos escolares.

Vigilancia y recomendaciones a automovilistas

A la par de los operativos de tráfico, la Dirección de Policía de Proximidad brindará patrullaje y vigilancia perimetral en los planteles educativos de la capital neoleonesa.

Ante el incremento proyectado en la carga vehicular, la SSPCM emitió una serie de recomendaciones para los conductores y padres de familia: