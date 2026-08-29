Afina Monterrey operativo vial para el regreso a clases

Con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y prevenir accidentes ante el reinicio de las actividades escolares, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey (SSPCM) implementará un operativo especial de vialidad y vigilancia a partir de este próximo 31 de agosto.
A través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, la corporación desplegará un dispositivo de seguridad integrado por 80 agentes viales, quienes se situarán en los puntos de mayor afluencia y zonas escolares sobre las principales arterias de la ciudad.
Puntos de cobertura y horarios escolares
Los elementos de tránsito estarán desplegados para resguardar la integridad de peatones, estudiantes y personal docente en avenidas de alto flujo, entre las que destacan:
Avenida Francisco I. Madero
Avenida Venustiano Carranza
Avenida Eugenio Garza Sada
Avenida Félix U. Gómez
Avenida Benito Juárez
Avenida Aztlán
Avenida Revolución
Avenida Cristóbal Colón
Las autoridades viales recordaron que los horarios donde se intensificará la presencia policial corresponden a las entradas y salidas de los planteles: de 07:00 a 09:30 horas, de 11:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas. Durante estos lapsos, es obligatorio reducir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora en tramos escolares.
Vigilancia y recomendaciones a automovilistas
A la par de los operativos de tráfico, la Dirección de Policía de Proximidad brindará patrullaje y vigilancia perimetral en los planteles educativos de la capital neoleonesa.
Ante el incremento proyectado en la carga vehicular, la SSPCM emitió una serie de recomendaciones para los conductores y padres de familia:
Salir con suficiente anticipación hacia su destino.
Utilizar en todo momento el cinturón de seguridad y evitar el uso del teléfono celular al conducir.
Respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los oficiales en crucero.
Evitar estacionarse en doble fila o tapar los accesos frente a las escuelas.
Organizar viajes compartidos (carpool) con vecinos o familiares que dirijan sus trayectos hacia el mismo sector.