Afición japonesa arma fiesta previa en Parque del Agua

Entre música mexicana y baile, seguidores de Japón convivieron con locales antes del histórico juego 1,000 ante Túnez en el Mundial

Al ritmo de la “Víbora de la Mar”, “El Sapito” y “La Chona”, aficionados japoneses se unieron a la fiesta mexicana previo al histórico encuentro 1000 en mundiales entre las selecciones de Japón y Túnez en el Estadio Monterrey.

Desde las 3 de la tarde los fanáticos se dieron cita al Parque del Agua, en donde un grupo norteño amenizó la previa del encuentro.

En cuestión de minutos, la afición nipona se unió a bailar la tradicional música mexicana e incluso tomaron los micrófonos para asegurar que Japón saldría triunfador esta noche.

“Japón ganará 4 a 0 a Túnez”, expresó motivado un aficionado después de bailar “La Víbora de la Mar”.

Los fanáticos usaron este punto para pasear, comer, tomar bebidas y luego trasladarse al Estadio Monterrey

Previamente, la afición japonesa también estuvo en el Centro de Monterrey, en donde se tomaron fotos en la Fuente de la Vida (Neptuno) y en las letras que dan la bienvenida al municipio.

El encuentro entre las selecciones de Japón y de Túnez será este sábado a las 22:00; será el encuentro 1000 en mundiales, por lo que se espera la presencia de figuras importantes de la organización de futbol y de autoridades de gobierno de Nuevo León, de los países asiático y africano.