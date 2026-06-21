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Afición japonesa arma fiesta previa en Parque del Agua

Por: José Luis Marroquín

20 Junio 2026, 17:00

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Entre música mexicana y baile, seguidores de Japón convivieron con locales antes del histórico juego 1,000 ante Túnez en el Mundial

Afición japonesa arma fiesta previa en Parque del Agua

Al ritmo de la “Víbora de la Mar”, “El Sapito” y “La Chona”, aficionados japoneses se unieron a la fiesta mexicana previo al histórico encuentro 1000 en mundiales entre las selecciones de Japón y Túnez en el Estadio Monterrey.

Desde las 3 de la tarde los fanáticos se dieron cita al Parque del Agua, en donde un grupo norteño amenizó la previa del encuentro.

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En cuestión de minutos, la afición nipona se unió a bailar la tradicional música mexicana e incluso tomaron los micrófonos para asegurar que Japón saldría triunfador esta noche.

“Japón ganará 4 a 0 a Túnez”, expresó motivado un aficionado después de bailar “La Víbora de la Mar”.

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Los fanáticos usaron este punto para pasear, comer, tomar bebidas y luego trasladarse al Estadio Monterrey

Previamente, la afición japonesa también estuvo en el Centro de Monterrey, en donde se tomaron fotos en la Fuente de la Vida (Neptuno) y en las letras que dan la bienvenida al municipio.

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El encuentro entre las selecciones de Japón y de Túnez será este sábado a las 22:00; será el encuentro 1000 en mundiales, por lo que se espera la presencia de figuras importantes de la organización de futbol y de autoridades de gobierno de Nuevo León, de los países asiático y africano.

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