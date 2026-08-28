Afianza Nuevo León comercio, inversión y tecnología con Texas

Samuel García destacó que la cooperación permitirá impulsar el comercio, la infraestructura, la innovación tecnológica y el crecimiento económico binacional

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Durante su gira de trabajo por el estado de Texas, el gobernador Samuel García afirmó que la consolidación de la alianza entre Nuevo León y San Antonio permitirá potenciar la atracción de inversiones y acelerar el crecimiento económico binacional.

Acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, y por Emmanuel Loo, Subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, el Mandatario sostuvo una reunión con Gina Ortiz Jones, alcaldesa de San Antonio, para fortalecer la cooperación bilateral en materia de comercio, infraestructura e innovación tecnológica.

Como parte de la agenda institucional, el gobernador participó en el NADBank Summit 2026: “Fortalecimiento de la cooperación bilateral para desarrollar la infraestructura del mañana”, donde expuso la ponencia “Nuevo León, el Líder de Inversión Extranjera Directa e Infraestructura en México”.

En este foro, que contó con la presencia de Ronald Douglas Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, García resaltó las ventajas logísticas del Puente Internacional Colombia para conectar a multinacionales como KIA, Amazon y Volvo con el mercado estadounidense, además de destacar el blindaje en seguridad que brinda la corporación Fuerza Civil a los inversionistas.

"Texas así como Nuevo León son los grandes ganadores de las últimas dos décadas. Estamos muy integrados en muchos clusteres del sector automotriz, electrónica ahora tecnología. Tenemos que trabajar este último año para estar muy bien conectados y así los gobernadores que vengan ya tengan la conexión y así sea más fácil que fluyan las inversiones y el comercio”, indicó García.

"Estamos muy bien conectados a muchas empresas estadounidenses que confían e invierten en Nuevo León. También nuestras grandes empresas, nuestras grandes compañías industriales, cada una de ellas tienen fuertes inversiones aquí”, señaló el gobernador.

En el mismo marco, se atestiguó la firma de un Memorándum de Entendimiento con Tech Bloc San Antonio para impulsar la vinculación tecnológica regional. Ante representantes de instituciones y empresas como Port San Antonio, Velocity Texas, HEB, Wells Fargo y la Asociación de Empresarios Mexicanos, el Mandatario señaló que ambas regiones son los grandes motores económicos de las últimas dos décadas gracias a su integración en clústeres clave como el automotriz, la electrónica y la tecnología.

Para finalizar la jornada, el gobernador se reunió con directivos del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) para evaluar financiamientos en proyectos de infraestructura sostenible, y posteriormente viajó a Austin, donde sostuvo encuentros con el Consejo Nuevo León, Opportunity Austin, el Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas y la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo del Estado.