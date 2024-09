Afectará parálisis en salarios y funcionamiento del Congreso

La parálisis que se está viviendo en el Congreso afectaría el pago de salario no solo de los diputados, si no de más del 50 por ciento de los trabajadores y el funcionamiento del mismo.

Diputados del PRI, PAN y del PRD indicaron que es preocupante que el otro bloque de diputados continúen desechando el orden del día, porque no se pueden instalar las comisiones.

“Tienen paralizado todo, no hay ninguna comisión, están afectando el bolsillo de los empleados que vienen día con día a trabajar, porque no nos podemos poner de acuerdo”, dijo el diputado del PRI, Heriberto Treviño.

El que no se instalen las comisiones en el Congreso del Estado evita que se pueda destinar el presupuesto para poder pagarle tanto a los diputados, como a los empleados que están contratados por honorarios.

De igual manera, no podrían gestionar el recurso para el funcionamiento adecuado del Congreso.

“El hecho de que no avancemos y que no constituyamos grupos legislativos y que no constituyamos los órganos del Congreso, no tenemos aval de hacer muchas cosas.

“Para poner un ejemplo muy sencillo, si llegara el recibo de la luz hoy no se puede pagar porque no se ha avanzado con esto, no hay una autorización, no hay una tesorería ya trabajando”, dijo Lorena de la Garza, presidenta del Poder Legislativo.

También agregó que se podría hacer un paro por parte de los trabajadores y dijo que estaban en su derecho de hacerlo.

Nuevamente la sesión no pudo iniciar porque no se aprobó el orden del día, luego de que el diputado de Morena, Mario Soto, propusiera la votación de la mesa directiva, iniciativa que fue desechada también.

Esta pelea inició desde el pasado sábado cuando se hizo la toma de protesta de los nuevos diputados, pues ante un movimiento antes de tiempo por parte de diputadas de, PRD hacia el PRI, se constituyeron como la primera minoría y propusieron a Lorena de la Garza como presidenta del Poder Legislativo.

Esta propuesta fue votada y aprobada por 22 votos a favor y 20 en contra, por lo cual, diputados de Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo y Verde, aseguraron que PRI, PAN y PRD se robaron el voto del diputado Jesús Elizondo de Morena.

