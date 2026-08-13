Afectan a familias vehículos estacionados desde hace meses

Familias aseguran que la presencia de los vehículos afecta su movilidad, el acceso a sus casas y hasta el traslado de personas a consultas médicas.

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Vecinos de la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, denunciaron que alrededor de 15 vehículos permanecen estacionados desde hace meses sobre las calles Julio Camelo y Alcaldía, afectando el paso y los espacios para estacionarse frente a sus domicilios.

De acuerdo con los habitantes, algunos de los automóviles llevan más de seis meses en el lugar y serían utilizados por un hombre que comentan, también vive en la zona.

Presuntamente él los recibe mediante una aseguradora para repararlos en su taller ubicado en la esquina de la calle Julio Camelo. Incluso, aseguran que algunos espacios de la zona al rededor de una secundaria han sido rentados para mantener los vehículos ahí.

Mediante un recorrido por la zona, se buscó al presunto responsable de los vehículos para conocer su versión, pero no se obtuvo respuesta.

La situación ha generado molestia entre las familias, quienes aseguran que no pueden estacionarse frente a sus casas ni salir con facilidad cuando tienen alguna emergencia o necesitan recibir visitas.

Una de las vecinas, Gloria Díaz, señaló que incluso ha tenido dificultades para trasladar a su padre enfermo a sus consultas médicas debido a los vehículos que permanecen obstruyendo la zona.

Los habitantes afirman que han solicitado el apoyo de una grúa y colocado avisos en algunos automóviles, pero aseguran que el problema continúa. También denuncian acumulación de hojas, ramas y basura debajo de los vehículos.

Los vecinos dicen estar cansados de esperar y piden que las autoridades intervengan antes de que esta situación siga creciendo y más espacios de la colonia terminen ocupados por vehículos.