Afectados por Lobatón amenazan con realizar bloqueos

Lobatón acumula denuncias por reclamos de clientes e inversionistas relacionados con la venta o preventa de desarrollos inmobiliarios inconclusos

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Afectados por el caso del desarrollador José Lobatón se manifestaron nuevamente en el exterior del Palacio de Justicia de Monterrey para exigir avances en las investigaciones y la recuperación de su patrimonio, luego de que el empresario, quien estaba citado a audiencia este miércoles, no se presentara.

El desarrollador José Lobatón, propietario de Proyectos 9, fue imputado el pasado 15 de mayo de 2026 por el delito de fraude agravado por parte del Ministerio Público, y este miércoles se esperaba que un juez resolviera su posible vinculación a proceso.

Lobatón enfrenta al menos 180 denuncias por desfalco de hasta 500 millones de pesos

Lobatón enfrenta al menos 180 denuncias y una acusación de desfalco cuyo monto asciende ya a los 500 millones de pesos.

Tras la imputación, la Fiscalía solicitó que el empresario fuera vinculado a proceso; sin embargo, la defensa pidió la duplicidad del plazo, por lo que el juez fijó para el 20 de mayo a las 8:30 horas la audiencia en la que se desahogarían pruebas y se resolvería su situación jurídica, aunque el imputado no acudió al Palacio de Justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, Lobatón continúa su proceso en libertad y sin orden de aprehensión debido a que ha colaborado con las investigaciones, aunque la dependencia advirtió que esta condición podría cambiar en caso de ser necesario.

Además, el pasado 29 de abril al empresario le fue negada una suspensión definitiva de amparo, por lo que podría ejecutarse una eventual orden de aprehensión.

Los afectados señalaron que llevan varios años sin recuperar el dinero invertido y expresaron temor de que el desarrollador intente retrasar el proceso judicial para evadir a la justicia.

Amenazan con realizar bloqueos en distintos puntos del área metropolitana

Durante la protesta, los inconformes manifestaron su enojo y advirtieron que en los próximos días realizarán bloqueos programados en distintos puntos del área metropolitana para presionar a las autoridades y exigir resultados.

Lobatón acumula denuncias por reclamos de clientes e inversionistas relacionados con la venta o preventa de desarrollos inmobiliarios inconclusos en Monterrey y San Pedro.

En Monterrey, los afectados señalan proyectos como Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca 490, Azul Moca 377 y Amarillo Moca 247; mientras que en San Pedro destacan Volva y Las Palmas.