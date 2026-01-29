Afectados por explosión en Pesquería siguen sin servicios

Familias continúan limpiando escombros, levantando paredes y tratando de recuperar sus viviendas, al tiempo que exigen una solución definitiva

A dos meses de la explosión provocada por pirotecnia en una vivienda de la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, vecinos afectados continúan enfrentando serias dificultades, al seguir sin acceso pleno a servicios básicos, pese a que los cobros por estos continúan llegando de manera regular.

El siniestro, ocurrido la noche del 28 de noviembre de 2025, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, varios lesionados y decenas de viviendas con daños estructurales, algunas de ellas con pérdida total.

Desde entonces, familias afectadas han tenido que refugiarse con familiares o en otras viviendas mientras avanzan lentamente los trabajos de reconstrucción.

La explosión se registró en un domicilio ubicado en la colonia Los Olmos, donde presuntamente se almacenaba pirotecnia de manera ilegal.

Mientras tanto, la vida cotidiana sigue marcada por la incertidumbre.

Familias continúan limpiando escombros, levantando paredes y tratando de recuperar sus viviendas, al tiempo que exigen una solución definitiva para la regularización de los servicios básicos para cerrar un capítulo que, dos meses después, sigue afectando su calidad de vida.