Los afectados también exigieron la renuncia del fiscal Javier Flores y el vicefiscal Luis Enrique Orozco, al acusar que hay un favoritismo hacia los socios

Al considerar que no ven justicia ni claridad en el fraude de Proyectos 9, familias defraudadas se manifestaron de forma pacífica en el edificio de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El grupo de personas, que son parte de las 2,000 familias defraudadas por la inmobiliaria, rodeó parte de las instalaciones con mantas en las que exhibieron fotos de los responsables y en las que demandaron acciones para recuperar millones de pesos en pérdidas.

Familias exigen la renuncia del fiscal y el vicefiscal

Los afectados también exigieron la renuncia del fiscal Javier Flores y el vicefiscal Luis Enrique Orozco, al acusar que hay un favoritismo hacia los socios.

“Estamos exigiendo la destitución del Fiscal Javier Flores y del vicefiscal Luis Enrique Orozco por corruptos porque está el proceso amañado, está favorecido a los factureros, a los prestanombres”, demandó Liliana Leal González, afectada y representante de un grupo de personas. “Ya estamos cansados de que se burlen de nosotros, somos gente trabajadora, nos costó mucho trabajo lograr ese dinero para perderlo. Son 2,000 familias; 8 mil millones de pesos es el mayor fraude inmobiliario cometido en la historia de México”.

Leal González mencionó que el edificio Lalo, donde ella invirtió, se encuentra en deterioro y temen que ya no se recupere la inversión.

“Nos sentimos abandonados, de hecho, en el edificio Lalo hay gente en situación de calle viviendo ahí, en las noches se quedan ahí, se van deteriorando, entonces son perdidas”, expresó. “Si no van a pagar, pues que se queden en la cárcel, pero queremos a todos involucrados en la cárcel, que nadie quede impune”.

Afectados piden claridad sobre la reparación del daño

INFO7 evidenció el lunes que ha pasado medio año desde que el dueño de la empresa, José Lobatón, fue detenido y es fecha que los afectados no ven un peso de los millones de pesos que perdieron y no saben cuándo lo recuperarán.

Marlon Garza señaló que la principal queja es que no hay un canal claro por parte de la Fiscalía si terminarán los proyectos o venderán para restituir el daño.

“Represento el fondo de inversión de mi familia y fuimos afectados por más de 100 millones de pesos, en diferentes formas, y estamos buscando reparación del daño”, detalló. “Estamos buscando que la Fiscalía nos dé un canal más claro para saber que acciones se están tomando para terminar y vender esos edificios para llegar a esa restitución del daño”.

Soledad Durán Trinidad, lamentó que sus hijos hayan perdido la herencia de su padre en la inversión.

“Fui afectada porque mis hijos compraron con la herencia de su papá, con eso compraron dos departamentos en Moka Azul, les quitaron $4 millones 500 mil pesos”, explicó.

Los manifestantes señalaron que mantendrán una protesta pacífica para demostrar que hay la voluntad de que se llegue a un acuerdo.