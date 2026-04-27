Afectados de Proyectos 9 piden a Lobatón que los reciba

Inversionistas de Proyectos 9 reclaman soluciones y dudan de viabilidad; suman denuncias y crece presión para intervención federal

Tras la reciente entrevista exclusiva a José Lobatón en INFO7, donde aseguró que continúa trabajando con normalidad, un grupo de afectados de Proyectos 9 respondió exigiendo que esa disponibilidad se traduzca en atención directa y soluciones concretas.

Los inversionistas cuestionaron que, si el desarrollador labora jornadas de “8 a 8”, como afirmó, miles de familias sigan sin recibir respuestas claras sobre el destino de su dinero.

“Dice José Lobatón que trabaja de 8 a 8 y que siempre está disponible. Qué alivio saberlo porque miles siguen esperando respuestas, soluciones y resultados en ese mismo horario”, señalaron.

Escepticismo y exigencia de intervención

Luego de analizar sus declaraciones, Liliana Leal, vocera del colectivo, expresó un profundo escepticismo respecto a los compromisos del empresario.

“No confiamos en él; nos ha hecho sufrir mucho”, afirmó la afectada del desarrollo Sohl, ubicado sobre Avenida Constitución.

Leal insistió en que es urgente la intervención de autoridades federales para garantizar una salida al conflicto, ante lo que consideran una falta de soluciones reales.

Un viacrucis para los inversionistas

El conflicto ha derivado en un impacto emocional y de salud para decenas de afectados, quienes reportan desde cuadros de ansiedad y depresión hasta complicaciones médicas graves.

Actualmente suman alrededor de 80 denuncias penales por un monto cercano a $400 millones de pesos; sin embargo, estimaciones apuntan a casi 600 afectados y pérdidas que podrían alcanzar hasta $8,000 millones.

Uno de los casos es el de María del Socorro Hernández, maestra jubilada de 62 años, quien invirtió $1.9 millones de pesos en un departamento del desarrollo Lalo.

La mujer relató que el pasado 27 de marzo se desmayó en oficinas de la empresa debido a una crisis de salud, lo que derivó en su hospitalización.

“Somos mucha gente hundida en una depresión tremenda porque es dinero que uno guardó… y vea con qué nos salieron”, expresó.

Proyectos detenidos y dudas sobre su viabilidad

Los desarrollos con mayores retrasos incluyen Lalo, Lola, Sohl, Volga y los complejos Moca (Verde, Amarillo y Azul), varios de los cuales presentan obras detenidas.

Aunque Lobatón afirmó que se enfocará en cuatro proyectos y que podrían reanudarse este año, los afectados dudan de la viabilidad ante la aparente falta de liquidez y pérdida de confianza de instituciones financieras.

“Es imposible que puedan llevarse a cabo los desarrollos porque no hay dinero”, señalaron.

Denuncias en aumento y proceso legal en marcha

El vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez informó que las denuncias continúan creciendo e involucran no solo al desarrollador, sino también a otros integrantes del consorcio.

Las primeras audiencias de imputación están programadas para las primeras semanas de mayo, mientras las autoridades siguen integrando más casos.

Además de las denuncias penales, los afectados aseguran que existen demandas civiles, laborales y conflictos con proveedores, lo que agrava el panorama legal de la empresa.

Mientras tanto, los inversionistas mantienen su exigencia: que el empresario dé la cara y ofrezca soluciones reales a quienes confiaron su patrimonio en los desarrollos que actualmente permanecen inconclusos.