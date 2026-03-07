Afectadas por tanda millonaria exigen avances a la Fiscalía

De acuerdo con los afectados, el monto total del presunto fraude ascendería a 27 millones de pesos, considerando 168 casos reportados.

Fue en el Congreso del Estado donde un grupo de seis mujeres y un hombre acudió a exigir atención de las autoridades, pues a pesar de que todos han interpuesto denuncias, se les ha informado que solo tres se encuentran en proceso y las demás siguen sin avances.

Afectados señalan que denuncias no aparecen en proceso

“Me dicen que solamente hay tres denuncias, pero no puede ser que haya solo tres denuncias porque hay muchas afectadas y muchas chicas en los grupos de afectados dicen que ellas sí denunciaron y dicen que no han acercado las pruebas, pero unas de mis compañeras no han podido dejar las pruebas porque nadie les ha hablado para que pasen a entregarlas”.

Acusan fraude mediante tandas por millones de pesos

La historia de este grupo de personas se remonta a cuando la acusada, identificada como Ingrid, quien organizaba tandas, dejó de responder de un momento a otro y no devolvió el dinero a los participantes.

De acuerdo con los afectados, el monto total del presunto fraude ascendería a 27 millones de pesos, considerando 168 casos reportados.

Ocho personas denuncian pérdidas por más de 10 millones

En esta ocasión, el grupo que acudió al Congreso del Estado está conformado por ocho personas, quienes señalan que el dinero involucrado en sus casos supera los 10 millones de pesos.

“En la Fiscalía quieren como darle carpetazo y pues la verdad no se me hace justo porque aquí somos ocho personas en un grupo y asciende a más de 10 millones de pesos”.

Piden a la Fiscalía avances y recuperación del dinero

Los afectados señalaron que su principal exigencia es que la Fiscalía los escuche y que se les brinde información sobre el avance de las investigaciones, además de buscar la recuperación del dinero.

Indicaron que el monto continúa sin ser devuelto, mientras que la acusada permanece en paradero desconocido.