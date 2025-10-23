Afectada de Doctors Hospital Auna denuncia tratan de silenciarla

Alena Kharissova denunció que el hospital le ofreció una compensación a cambio de no hablar más de los abusos, pero ella dice que seguirá

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la cruzada que lleva a cabo contra los abusos que cometen hospitales privados como el Doctors Hospital Auna, del cual fue víctima, la joven regia de origen ruso, Alena Kharissova, se ha topado con otro intento de atropello: la quieren silenciar.

Ayer se llevaría a cabo, en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed), la cuarta audiencia entre la joven, el hospital, sus respectivos abogados y funcionarios de ese organismo para llegar a un acuerdo tras la denuncia que ella presentó el 28 de agosto, luego de que 10 días antes sufriera una serie de abusos y maltratos por parte del personal médico del Doctors Hospital Auna.

Kharissova dijo que el hospital planteó indemnizarla una hora antes del acuerdo para indemnizarla, pero a cambio de “amordazarla”, es decir, que ya no hable más del tema, lo cual ella rechazó.

“Mi paz mental vale más, yo no voy a firmar algo así que me condiciona a silenciarme, yo quería justicia, no una mordaza, yo quería reparación, no estaba buscando que me censuraran y siento que las víctimas de negligencia médica o de cualquier abuso administrativo, pues no deberíamos elegir entre ser compensados y ser silenciados”, sentenció la afectada.

La lucha de Kharissova ha atizado el debate sobre la urgencia de poner freno a los abusos que cometen los hospitales privados y las compañías de seguros de gastos médicos que, según legisladores federales, elevan las pólizas hasta en 90 por ciento.

De hecho, hay un paquete de iniciativas presentadas por el senador de Morena, Waldo Fernández, y por el diputado federal priista, Jericó Abramo Masso, que coinciden en que los costos de medicamentos y procedimientos se deben transparentar y controlar por Profeco y Secretaría de Salud; se den beneficios a adultos mayores y el cobro de pólizas se regule en torno a la inflación.

En entrevista, Kharissova aseguró ayer que no podía revelar el monto que le ofrecen de indemnización precisamente por el sigilo del caso, pero señaló que no accederá a firmar un acuerdo que la condiciona y que busca silenciarla en lugar de reparar los daños.

Asimismo, indicó que las condiciones presentadas por el equipo legal atentan directamente contra sus derechos básicos, como es la libertad de expresión, una situación que consideró una injusticia que las víctimas de abusos o negligencia sean orilladas a elegir entre una compensación o ser silenciadas.

“Sería algo equitativo o una reparación de daño, pero siento que una reparación de daños no debería implicar la renuncia a derechos básicos como libertad de expresión, y lo que pasó es que, pues algo que tenía que ver con reparación de daños se convirtió en una herramienta de silenciamiento.

“Aquí fue la discrepancia entre lo que se platica y lo que se plasma, desafortunadamente, y por eso se tuvo que, pues, atrasar una semana más. Por eso yo espero que en esa semana, pues, se pongan las pilas y lleguemos a una solución”, indicó.

El pasado 20 de agosto, INFO7 dio a conocer que Alena había denunciado ser víctima de diversos abusos en el Doctors Hospital Auna: desde tener que pasar —y pagar— una noche de hospital adicional por supuesta burocracia, pese a haber sido dada de alta, hasta cobros por servicios que no utilizó y la aplicación de precios inflados.

Con información de elhorizonte.mx