Afectaciones por pirotecnia pueden incrementar; urgen a denunciar

Erik Cavazos, director de Protección Civil estatal, explicó la preocupación de que se supere la estadística de incidentes como lesiones en personas y animales

Al advertir que las cifras de afectaciones por pirotecnia están en rumbo de alcanzar los crecientes niveles del año pasado, Protección Civil de Nuevo León urgió a denunciar la venta, uso y almacenamiento de explosivos durante las celebraciones para recibir el 2026.

Erik Cavazos, director de la corporación, explicó la preocupación de que se supere la estadística de incidentes como lesiones en personas y animales.

“Hemos tenido un pequeño repunte y todavía nos falta el ‘día d’, el 31 de diciembre y primero de enero.

“Esperamos que la ciudadanía aporte y nos ayude a no utilizar pirotecnia, hay otras formas de divertimos y pasarla con nuestra familia siguiendo las medidas de prevención”, dijo.

En lo que va del año se contabilizan 28 incendios en casa habitación por explosivos, así como 136 siniestros en lotes baldíos.

Durante rueda de prensa se recordó además los cuatro fallecimientos por pirotecnia, un número que ya superó los tres años anteriores.

Así mismo las ocho personas que han resultado con quemaduras son apenas dos menos de las que se reportaron en todo el 2024.

La incidencia más alta, dijo, se relaciona con las mascotas, pues al menos 283 animales domésticos han sufrido las consecuencias de la pólvora.

“Hemos tenido afectaciones de todo tipo, y una muy recurrente es que nuestros perritos se escapan de la casa por la alteración por el ruido.

“Son muchos los reportes que hay, a parte que muchos de ellos han tenido convulsiones”, lamentó.

En ese sentido destacó que durante las celebraciones de Año Nuevo tendrán recorridos permanentes junto con autoridades de seguridad pública.

“El caso de la pirotecnia es competencia municipal, y vamos a estar transfiriendo inmediatamente todos los reportes que nos lleguen.

“En el caso, por ejemplo de alguna venta en la vía pública nos coordinamos con la Policía porque se tiene que hacer un decomiso y una detención”, sentenció.

Así, Cavazos finalizó exhortando a denunciar al 911 el uso de los explosivos para evitar tragedias.

Así van las cifras por pirotecnia

AFECTACIONES EN ANIMALES

2025: 283

2024: 285

2023: 241

2022: 113

PERSONAS FALLECIDAS

2025: 4

2024: 1

2023: 0

2022: 0

PERSONAS LESIONADAS

2025: 8

2024: 11

2023: 10

2022: 8

INCENDIOS EN VIVIENDAS

2025: 28

2024: 42

2023: 28

2022: 12

INCENDIOS EN BALDÍOS

2025: 136

2024: 195

2023: 113

2022: 83