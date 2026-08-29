Afecta incendios forestales Cerro del Fraile y Cerro de las Minas

Los incendios pudieron originarse a consecuencia de un rayo, luego de las lluvias y la tormenta eléctrica registradas el jueves en el municipio de Hidalgo

Dos incendios forestales fueron reportados la mañana de este viernes en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, donde elementos de Protección Civil y de la Brigada Fénix reanudaron las labores para controlar las llamas.

Los siniestros se ubican en el Cerro del Fraile y el Cerro de las Minas, donde la vegetación afectada corresponde principalmente a palma, lechuguilla, sotol y matorral bajo.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, informó que los trabajos se realizan tanto por tierra como por aire, con apoyo de un helicóptero de la corporación.

De acuerdo con las primeras estimaciones, los incendios pudieron haberse originado a consecuencia de un rayo, luego de las lluvias y la tormenta eléctrica registradas durante el jueves en el municipio.

En las labores participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Hidalgo y personal de la Brigada Fénix, además del helicóptero Kilo.

Las autoridades mantienen las acciones para controlar ambos incendios y se espera que en las próximas horas se actualice la información sobre la superficie afectada.