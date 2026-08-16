Afecta a vecinos fuga de aguas negras en Hacienda Escobedo

Las aguas residuales continúan recorriendo parte de la colonia, generando molestias y un posible foco de infección para los habitantes.

Vecinos de la colonia Haciendas de Escobedo, en el municipio de Escobedo, denunciaron un problema de aguas negras que, aseguran, lleva varias semanas sin ser solucionado y que ya afecta distintas calles del sector.

El reporte ciudadano se ubica en el cruce de Hacienda de los Nogales y avenida Haciendas de Escobedo, donde el agua del drenaje continúa brotando y ha provocado que el líquido se extienda por parte de la vialidad.

Aunque en el lugar fueron colocados conos y señalamientos de peligro, los habitantes aseguran que hasta el momento no se han realizado los trabajos necesarios para solucionar la fuga.

La acumulación de aguas negras también ha generado fuertes olores, además de preocupación entre los vecinos por las condiciones insalubres que representa el contacto constante con el agua residual para quienes transitan por la zona, así como para mascotas y otros animales.

Los habitantes señalaron estar cansados de esperar una solución e hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que acuda al sector, determine el origen del problema y realice las reparaciones necesarias.

Mientras tanto, las aguas residuales continúan recorriendo parte de la colonia, generando molestias y un posible foco de infección para quienes viven y circulan diariamente por Haciendas de Escobedo