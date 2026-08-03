Aeropuerto de Monterrey reanuda operaciones tras tormenta

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos

Las intensas lluvias y tormentas eléctricas que se registran este domingo en el área metropolitana de Monterrey obligaron a suspender por casi una hora los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que provocó retrasos en diversos vuelos. Minutos más tarde, la terminal aérea reanudó sus operaciones y reportó que ya opera con normalidad.

A través de sus canales oficiales, la terminal aérea informó alrededor de las 13:30 horas que, debido a las condiciones meteorológicas, quedaron interrumpidos tanto los despegues como los aterrizajes.

"#AeropuertoMty informa: 26°C de temperatura, 90% de humedad, 6 millas de visibilidad y cielo nublado a una altura de 3,000 pies, lluvia y tormenta eléctrica sobre la estación. A la presente están interrumpidos los despegues y aterrizajes por condiciones meteorológicas", publicó.

La suspensión de operaciones se prolongó por casi una hora y provocó demoras en vuelos de aerolíneas como VivaAerobus, United Airlines, Volaris, Aeroméxico y Aerus.

Aeropuerto reanuda sus operaciones

Más tarde, el aeropuerto informó que las operaciones fueron reanudadas una vez que mejoraron las condiciones climáticas.

"#AeropuertoDeMty informa: 25°C de temperatura, 79% de humedad, 5 millas de visibilidad y cielo cubierto a una altura de 3,000 pies. Aeropuerto operando con normalidad", señaló.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.