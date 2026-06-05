Aeropuerto de Monterrey culminará transformación en 2027

La obra de $8,000 mdp avanza en dos fases: la primera ya concluyó y la segunda terminará en diciembre de 2027 con la integración de las terminales A y C

El Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) se convertirá en “el mejor del país” para diciembre de 2027, gracias a una remodelación integral encabezada por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que contempla una inversión de $8,000 millones de pesos.

De acuerdo con Ricardo Dueñas, director general de OMA, el proyecto forma parte de un plan quinquenal de $16,000 millones para modernizar los 13 aeropuertos que opera el grupo, siendo la terminal regiomontana una de las principales beneficiadas.

El directivo aseguró que las molestias ocasionadas por las obras, como áreas cerradas y trabajos en operación, desaparecerán una vez que concluya la transformación total del inmueble.

Remodelación continuará después del Mundial 2026

La modernización del Aeropuerto Internacional de Monterrey se desarrolla en dos etapas. La primera contempla adecuaciones temporales para atender la alta demanda que generará la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que la segunda consiste en una renovación integral de la Terminal A.

Según OMA, el aeropuerto está preparado para recibir a los miles de visitantes que llegarán durante el Mundial, aunque las obras continuarán una vez concluido el torneo.

“Estamos listos para el Mundial, pero las obras continuarán. Para finales del próximo año tendremos la gran expansión e integraremos todas las operaciones”, señaló Ricardo Dueñas.

Uno de los cambios más importantes será la desaparición de la actual Terminal C, cuyas operaciones se integrarán a la Terminal A, mientras que ese espacio será destinado exclusivamente para actividades de carga. La Terminal B continuará operando para los vuelos de Aeroméxico.

Con este proyecto, la capacidad instalada del aeropuerto aumentará alrededor de un 50%, además de incorporar una nueva gran sala de espera y áreas comerciales.

Tecnología e inteligencia artificial para agilizar procesos

Como parte de la modernización, OMA ya implementó diversas herramientas tecnológicas enfocadas en reducir los tiempos de espera de los pasajeros.

Entre las principales innovaciones destacan los módulos Self Bag Drop, que permiten documentar equipaje en aproximadamente 20 segundos, cuando anteriormente el proceso podía extenderse hasta media hora.

También fueron instalados los sistemas e-Gates, que validan automáticamente la identidad y el pase de abordar mediante códigos QR, reduciendo el acceso a las áreas de inspección de cinco minutos a apenas tres segundos.

En los filtros de seguridad se incorporaron equipos HI-SCAN 6040 CTiX con tecnología de tomografía computarizada, capaces de generar imágenes tridimensionales del equipaje de mano y eliminar la necesidad de retirar computadoras, celulares o líquidos durante la revisión.

Asimismo, el aeropuerto ya cuenta con sistemas biométricos para pasajeros internacionales, compatibles con 20 nacionalidades.

Nuevo Centro de Control Operativo

OMA también puso en funcionamiento un moderno Centro de Control Operativo, desde donde se monitorean en tiempo real todas las actividades del Aeropuerto Internacional de Monterrey, así como operaciones de otras terminales administradas por el grupo.

De acuerdo con Ricardo Dueñas, la renovación tendrá entregas parciales durante los próximos meses. Para finales de este año se prevé la apertura de una nueva área de reclamo de equipaje, mientras que a mediados de 2027 se habilitarán nuevos espacios.

La conclusión total del proyecto está programada para diciembre de 2027, cuando el Aeropuerto Internacional de Monterrey contará con una infraestructura renovada, mayor capacidad operativa y tecnología de última generación para atender el crecimiento del tráfico aéreo en la región.