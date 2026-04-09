AEI catea local por fraudes con tarjetas de crédito en Escobedo

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, la mayoría de las víctimas serían personas de la tercera edad, que probablemente habrían sido engañadas

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron un cateo en un local comercial ubicado en la colonia La Loma, en el municipio de Escobedo, tras una investigación relacionada con presuntos fraudes con tarjetas de crédito, principalmente en perjuicio de adultos mayores.

El operativo se llevó a cabo en un establecimiento situado entre la carretera a Colombia y la avenida Benito Juárez, donde agentes ministeriales ingresaron con una orden judicial como parte de las indagatorias por múltiples denuncias.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, la mayoría de las víctimas serían personas de la tercera edad, que probablemente habrían sido engañadas mediante cargos no reconocidos, clonación de tarjetas o uso indebido de sus datos bancarios tras acudir al lugar.

Durante el cateo, los agentes aseguraron diversa documentación y equipo que será analizado para determinar el modo de operación, así como la posible participación de más personas en estos hechos.

Al local le colocaron el sello correspondiente y quedará al resguardo de las autoridades correspondientes.

El personal de otros negocios se vio sorprendido por la movilización y algunos optaron por cerrar sus locales.

Las autoridades no reportaron personas detenidas al momento y señalaron que las investigaciones continúan para establecer responsabilidades, identificar a los afectados y definir el monto total del daño patrimonial, sin que hasta ahora se haya precisado el móvil ni el número exacto de denuncias.