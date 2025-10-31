Advierten sobre consumo exagerado de dulces en Halloween

Especialista en nutrición comparte recomendaciones para que los pequeños de la casa pasen una celebración agradable en este Halloween

Si sus niños van a salir a pedir dulces en Halloween, tenga cuidado con el consumo exagerado de golosinas, pues puede ser perjudicial para su salud.

La nutrióloga Lily Benavides da recomendaciones para la celebración de la noche del 31 de octubre.

Antes de salir, deles un alimento nutritivo, pues si no, el hambre hará que quieran comerse todas las golosinas.

Que no coman dulces en la calle, sino hasta que estén en casa y sólo si los papás los revisaron.

"Tratar de que en el camino, los niños no abran ningún dulce, que solo se dediquen a recolectar, a cantar, a divertirse con sus amigos y al llegar a casa vaciar esa calabacita", indicó la especialista.



"Y los papás verificar todos estos dulces que nos están dando, para que todos estén debidamente empaquetados, debidamente cerrados, que sean marcas conocidas".

Lo ideal es dosificar: es decir, no comerse todos los dulces esa noche pues pueden indigestarse.

Y aun en los días siguientes, no es necesario comérselos todos, pues el exceso puede causar malestar estomacal, diarrea, vómito y más.

Hay que consumir los de un solo tipo, es decir, no combinar o revolver. Por ejemplo, si tienen chocolates, bombones, caramelos, chicles y paletas, deben comer los de un solo tipo.

Una vez que ya saborearon una ración pequeña, el aseo bucal es obligatorio.

"Todo estos acidos que sueltan los dulces son los encargados de causar caries en los niños, entonces es que antes de dormir se cepillen muyy bien sus dientes", explicó.

Recuerde: es vital la supervisión de mamás y papás.