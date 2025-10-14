Advierten sobre compra-venta de vehículos a través de redes

En todo el país, incluyendo Nuevo León, hay casos de vehículos inexistentes, autos clonados, y otros que son puestos a la venta aún teniendo antecedentes

Bastan unos segundos en Facebook para encontrar miles de autos a la venta, pero lo que podría parecer una buena oportunidad también puede terminar muy mal si no se toman precauciones.

Y es que recientemente el Gobierno Federal advirtió sobre fraudes en este tipo de transacciones.

En uno de los tianguis de autos instalados en el área metropolitana de Monterrey, vendedores y compradores llenan el predio buscando concretar el negocio de manera personal, presencial.

Entre ellos no faltan las amargas experiencias en redes.

¿Cuáles son los principales problemas que advierte la Secretaría de Seguridad federal?

En todo el país, incluyendo Nuevo León, hay casos de vehículos inexistentes, autos clonados, y otros que son puestos a la venta aún teniendo antecedentes delictivos como haber participado en un robo.

Por eso, hay quienes se la piensan dos veces para iniciar una transacción a través de las redes.

Los casos de fraude están, y la advertencia de la autoridad también, pero entonces ¿no es posible utilizar las redes para conseguir o vender un vehículo?

Mañana le presentaron las opciones que tiene para hacerlo de forma segura.