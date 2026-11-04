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Advierten riesgo por árbol que está sobre poste y barda

Por: Olivia Martínez

03 Noviembre 2026, 20:44

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El riesgo está en la calle Prolongación Azteca, número 805, entre Planicies y Las Flores, donde en cualquier momento podría ocurrir un incidente

Un enorme y viejo árbol ya está sobre un poste de energía y sobre una barda que amenaza desplomarse en la colonia Carmen Serdán, en el municipio de Monterrey.

Esto representa peligro para vecinos, peatones y automovilistas.

El riesgo está en la calle Prolongación Azteca, número 805, entre Planicies y Las Flores.

El poste ya está más que saturado de cables, y la barda se puede caer, ocasionando una tragedia.

El árbol ya quedó convertido en un cascarón.

Los vecinos le pidieron a Servicios Públicos de Monterrey podar este ejemplar antes de que suceda un accidente.

Urge que las cuadrillas de trabajadores municipales acaben con este riesgo.

Afirmaron que esto ya tiene tiempo así, y le suplicaron al municipio regio atender cuanto antes esta queja.

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