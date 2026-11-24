Una alcantarilla sin tapa y de más de metro y medio de profundidad pone en riesgo a peatones y automovilistas en la colonia Valle del Virrey, en Juárez.

Una alcantarilla dañada y sin tapa representa un riesgo para automovilistas y peatones que circulan por calles de la colonia Valle del Virrey, en el municipio de Juárez.

El desperfecto se localiza en el cruce de las calles Río San Juan y Río Ramos, donde una zanja dejó expuesta la alcantarilla, que cuenta con una profundidad de poco más de un metro y medio.

De acuerdo con los habitantes del sector, desde hace varias semanas han reportado esta situación, sin que hasta el momento se realicen las reparaciones correspondientes.

Señalaron que la falta de señalización y la poca visibilidad del desperfecto podrían ocasionar que algún conductor o peatón caiga accidentalmente en el agujero.

Ante el peligro, los vecinos hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que atienda el reporte, repare la alcantarilla y coloque señalización preventiva para evitar algún accidente.