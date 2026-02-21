Advierten por poste a punto de caer al poniente de Monterrey

Actualmente, se mantiene en pie únicamente sostenido por los cables, lo que incrementa el riesgo de que colapse en cualquier momento.

Un serio peligro para automovilistas y peatones representa un poste de servicios que se encuentra severamente dañado en el cruce de la avenida Abraham Lincoln y la calle San Bernabé, en la colonia Ampliación San Jorge, al poniente de Monterrey.

El poste presenta una fractura considerable y, debido a su antigüedad, muestra un avanzado deterioro estructural.

Actualmente, se mantiene en pie únicamente sostenido por los cables, lo que incrementa el riesgo de que colapse en cualquier momento.

La situación pone en peligro a los automovilistas que circulan por la zona, a las personas que estacionan sus vehículos en la lateral de la avenida San Bernabé, así como a los transeúntes que caminan sobre la banqueta.

Además, del poste dependen múltiples cables que suministran servicios a negocios y viviendas aledañas, por lo que una eventual caída podría provocar daños mayores y dejar sin servicio a varias familias.

Ante este escenario, vecinos del sector hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que atiendan el reporte, retiren el poste dañado y lo sustituyan, a fin de prevenir un posible accidente.