Advierten por frente frío con temperaturas de un dígito en NL

Autoridades informaron sobre un descenso en las condiciones climáticas para este próximo sábado que estaría acompañado de lluvia

Este fin de semana las temperaturas en la entidad bajarán hasta un dígito, advirtió el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos.

Durante el Nuevo León Informa, Cavazos indicó que el viernes la temperatura máxima de 30 grados, sin embargo, irá disminuyendo para el sábado despertar con una temperatura de entre 9 y 8 grados centígrados.

“Los frentes fríos que más impactan o con más bajas temperaturas son en enero y febrero por lo cual vamos a estar obviamente muy de la mano para estar haciendo los operativos carrusales que se van a estar implementando cuando la temperatura esté a 9° o sensación térmica sea de abajo de los dos dígitos.

“Hay que recordar que la entrada a este frente del frío número 27 muy probablemente vaya a traer humedad, lloviznas, lluvias, por cual obviamente es se pueda sentir en algunas partes obviamente esa sensación de más fríos”, dijo Cavazos.

A la población en general recomendó que en esta temporada invernal no es recomendable usar braseros o las hornillas de la estufa para calentar habitaciones ya que son los métodos más peligrosos que pueden provocar incendios o explosiones.

“Sabemos que ha habido pocos frentes fríos en diciembre pero sí, ha habido sensaciones térmicas que han estado entre los 6 y 8° y han activado algunos sistemas de investigación de de del frío y bueno ha sido muy importante que ha habido prevención en los calentadores de gas.

“Recuerden revisar siempre las conexiones, estamos hablando del uso de gas, las conexiones siempre debe ser muy importantes revisarlas, también dejar una ventilación adecuada y en el caso de utilizarlos si salimos de casa recuerden apagarlos y al irnos a dormir; también muy importante no utilizar hornillas de las estufas y no meter braceros dentro de nuestros hogares, que es algo fundamental”, agregó Cavazos.