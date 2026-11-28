Raúl Lozano, titular de Medio Ambiente, recordó que la administración publicó un decreto prohibiendo el uso de la pólvora o explosivos para fuegos artificiales

Ante el inicio de fiestas en vísperas de Navidad y Año Nuevo, las autoridades de Nuevo León advirtieron a la comunidad que está prohibido el uso de pirotecnia y pidieron a los ciudadanos denunciar en el número telefónico 070 a quien la almacene o venda.

En la conferencia de prensa, “Nuevo León Informa", el secretario de Medio Ambiente del estatal, Raúl Lozano, recordó que la actual administración publicó un decreto prohibiendo el uso de la pólvora o explosivos para fuegos artificiales, disposición que sigue vigente.

Aseguró que son tres los principales daños que el uso de explosivos causa: 1) a la salud poblacional ya que puede causar lesiones y quemaduras, 2) al medio ambiente porque genera contaminación, y 3) a la fauna, principalmente a las mascotas, ya que les ocasiona pánico y estrés.

"Hay que denunciar la pirotecnia al 070, a quien la venda, a quien la almacene”, expresó.

El funcionario estatal pidió a la comunidad estar atenta y realizar las denuncias para que las autoridades procedan.

Insistió en que se debe denunciar, para evitar una tragedia.