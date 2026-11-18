Expertos señalan que el abandono ha deteriorado las obras, lo que complica su finalización o venta y los clientes se quedarían sin departamento y dinero

Más nubarrones se acumulan sobre el panorama de los afectados por la empresa inmobiliaria Proyectos 9, pues, además de que no ven para cuándo podrán recuperar sus inversiones, las construcciones de las que podrían obtenerse recursos para compensarlos están en riesgo debido al deterioro provocado por años de abandono.

Expertos consultados por Info 7 sostienen que una edificación inconclusa se degrada con rapidez, ya que el concreto y las varillas expuestos al sol, la lluvia y el polvo entran en un proceso conocido como “carbonatación”. Tras cinco o seis años, las estructuras deben revisarse para determinar si todavía conservan la resistencia para la que fueron diseñadas.

En este escenario podrían encontrarse desarrollos de Proyectos 9 como la Torre SohL, cuya construcción comenzó en 2019, pero que, según afectados, quedó abandonada en 2021; es decir, acumula cinco años sin actividad.

Por el mismo camino van las torres LaLo y ¡LoLa!, que comenzaron a construirse en 2021 y 2017, respectivamente, y cuyas obras quedaron detenidas en 2024 y 2023, de acuerdo con registros e inversionistas consultados.

En el caso de los desarrollos Verde Moca 490, Azul Moca 377 y Amarillo Moca 24, las obras también iniciaron en 2021 y no existen registros públicos sobre la fecha en que fueron suspendidas.

Sin embargo, no se vislumbra cuándo podrían reactivarse estos proyectos, máxime cuando José Lobatón, propietario de la empresa, permanece en prisión desde hace más de medio año y abogados prevén que los procesos judiciales tarden años en resolverse.

El doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Waterloo, Canadá, e integrante de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey, Joel Martínez Martínez, advirtió que las estructuras con acero expuesto pueden sufrir una degradación acelerada y que, si permanecen abandonadas más de cinco años, algunas secciones podrían requerir demolición y reconstrucción.

“Ya si es arriba de ese periodo, cinco o seis años, el riesgo sí es más fuerte, en el sentido de que probablemente se tendrían que demoler algunas secciones y volverlas a construir".

“Los edificios que están inconclusos, donde se hicieron varios pisos y hay varillas expuestas, pueden presentar una degradación mayor”, explicó.

Info 7 realizó un recorrido por los edificios de Proyectos 9 asegurados desde el pasado 14 de julio.

En los inmuebles se observaron grúas paralizadas, varillas oxidadas, agua estancada, estructuras inconclusas y edificios cubiertos de grafiti. Además, las obras permanecen rodeadas por mallas ciclónicas, tapias y sellos oficiales que las identifican como propiedades aseguradas.

Este martes, Info 7 publicó que la situación de los clientes de Proyectos 9 “está peor que nunca”, pues el caso permanece estancado y los afectados continúan sin una solución para recuperar su patrimonio.

Los compradores siguen sin recuperar su dinero. Se trata de 428 denunciantes que reclaman alrededor de $1,200 millones de pesos y que, hasta ahora, no han recibido un solo peso.

La situación se complicó aún más tras el encarcelamiento del director general de Proyectos 9, José Lobatón, quien enfrenta cinco vinculaciones a proceso por el delito de fraude.

Gigantes detenidos

Uno de los casos más visibles es la Torre SohL, también conocida como Constitución 999, ubicada sobre la avenida Constitución.

En el predio, una grúa permanece inmóvil, las columnas están inconclusas y las varillas presentan signos de oxidación. En el área destinada al estacionamiento se acumula agua estancada.

El proyecto, anunciado en 2019 con una inversión estimada en $3,500 millones de pesos, prometía una torre de 268 metros de altura y 62 niveles, con departamentos, oficinas, hotel, comercios y corredores culturales.

La desarrolladora inició la preventa de unidades con entregas previstas entre 2023 y 2026; sin embargo, la construcción quedó detenida durante la etapa de excavación y cimentación.

El abandono también alcanza a las torres LaLo y ¡LoLa!, donde las estructuras de concreto permanecen expuestas, con materiales arrumbados, maleza entre los escombros y accesos clausurados.

LaLo, ubicada en la colonia Loma Larga, sobre la avenida Morones Prieto, contemplaba departamentos, lofts, consultorios, comercios y estacionamientos distribuidos en varios niveles.

Aunque comenzó a construirse en 2021, las obras quedaron detenidas entre 2024 y 2025.

Por su parte, ¡LoLa!, ubicada sobre la avenida Ignacio Morones Prieto, junto al túnel de la Loma Larga, fue uno de los primeros desarrollos de Proyectos 9.

Su primera piedra se colocó en octubre de 2017 y contemplaba departamentos, oficinas, lofts y locales comerciales. El inmueble fue asegurado el 6 de agosto de 2026.

Palmas en el limbo

A la lista se suma Plaza Las Palmas, ubicada sobre la avenida Manuel Gómez Morín, en San Pedro Garza García, donde más de 25 locales comerciales permanecen cerrados y los accesos continúan cubiertos con sellos y cintas de la Fiscalía.

El inmueble, que durante décadas albergó restaurantes y negocios tradicionales de la colonia Del Valle, fue desalojado ante el proyecto de demolición para construir una torre de departamentos y usos mixtos denominada Gómez Morín 911.

Los comerciantes tuvieron que buscar nuevos espacios; sin embargo, el desarrollo tampoco avanzó y quedó detenido en medio de denuncias por una presunta afectación económica superior a los $23 millones de pesos.

En septiembre de 2026, el predio fue asegurado por la Fiscalía.

Así, los proyectos que fueron promocionados como grandes desarrollos inmobiliarios de la zona metropolitana permanecen hoy convertidos en estructuras abandonadas, mientras sus compradores continúan esperando recuperar el dinero que entregaron por construcciones que nunca llegaron a concretarse.