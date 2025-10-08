Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética

La Universidad del Conde y la Universidad de Estudios Superiores en Medicina, otorgaron "maestría en cirugía estética” a Sergio “N”, ahora investigado

Al confirmar que el médico que practicó la liposucción donde falleció la joven saltillense Jaqueline Yamileth no contaba con conocimientos para el procedimiento, la Secretaría de Salud advirtió que la institución detrás de las falsas acreditaciones ha intentado penetrar el mercado clínico de Nuevo León.

Se trata de la Universidad del Conde y la Universidad de Estudios Superiores en Medicina, ambas comparten rectoría, sede en Veracruz, y otorgaron la “maestría en cirugía estética” a Sergio Luis “N”, ahora investigado por la Fiscalía estatal.

Las dos escuelas hermanas han sido objeto de cuestionamientos y advertencias por parte del Gobierno Federal, quien las calificó en reiteradas ocasiones como un riesgo por las muertes ligadas a sus egresados.

Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, informó este martes que, así como el médico ahora prófugo de la justicia, existen más personas que se valen del aval de estas instituciones para efectuar cirugías sin tener la experiencia requerida.

“No permitimos que esta universidad que valida a ciertos médicos con una capacitación muy breve y sin práctica clínica pudiese estar en Nuevo León”, dijo, “sin embargo hay médicos que cuentan con algún titulo que les otorgaron y hay unidades que les permite que sigan trabajando”.

Incluso, reveló la funcionaria, la Secretaría frenó en 2024 un congreso que las escuelas trataron de orquestar en la entidad.

“El año pasado cancelamos un evento grande que habían ellos programado para realizarse en Nuevo León”, informó, “esta universidad no cuenta con todos los elementos necesarios para una buena práctica y que, considerando que Nuevo León es una entidad con una gran entidad de personas que acuden a turismo médico, definitivamente clausuramos el evento”.

En ese sentido, llamó a la población a que antes de practicarse un procedimiento, revisen las acreditaciones del médico en el Colegio de Cirujanos Plásticos.

“Un médico general que hace un curso de medicina estética, un curso, no tiene una especialidad en cirugía plástica”, destacó, “el curso a veces dura entre seis meses y un años, entonces no tiene comparación con el entrenamiento con el que cuentan los cirujanos plásticos”.

Fue el pasado 12 de agosto cuando la joven Jaqueline Yamileth Briones, de 25 años, murió por una liposucción mal practicada en la colonia Obispado, en Monterrey.