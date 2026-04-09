Advierten a funcionarios municipales sobre modalidad de fraude

Autoridades afirman que a través de mensajes instantáneos, se les solicita un depósito de dinero para agilizar trámites presupuestales

La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de extorsión y fraude dirigida a funcionarios municipales

A través de un comunicado, se detalló que mediante mensajes de WhatsApp, los extorsionadores envían mensajes a nombre de la Tesorería Estatal en lo que se solicita un depósito de dinero para "liberar recursos estatales" o agilizar trámites presupuestales.

¿Qué recomendaciones brinda la dependencia para evitar estos delitos?

Vías No Oficiales : Esta Secretaría no realiza gestiones, ni solicita recursos o transferencias bancarias mediante aplicaciones de mensajería o redes sociales.

: Esta Secretaría no realiza gestiones, ni solicita recursos o transferencias bancarias mediante aplicaciones de mensajería o redes sociales. Protocolos Institucionales : Todo movimiento de recursos se rige estrictamente por los canales institucionales y la normativa legal vigente.

: Todo movimiento de recursos se rige estrictamente por los canales institucionales y la normativa legal vigente. Acción Inmediata: En caso de recibir cualquier comunicación de esta índole, se exhorta a los funcionarios a hacer caso omiso, no proporcionar información sensible y reportar el número de inmediato ante las instancias de seguridad interna.

Ante esto, se reiteró a todo el personal para que se mantengan alerta ante los intentos de extorsión, para evitar que se conviertan en víctimas.