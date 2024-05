Advierte Samuel sobre pronóstico de fuertes lluvias

Al advertir que en las siguientes horas se registrará un evento climático 'disruptivo', el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a las candidaturas para eventos y llamó a la población a no salir y resguardarse.

Lo anterior al señalar que se pronostica para la entidad durante la noche de este martes lluvias y vientos que podrían poner en riesgo a la población, condiciones que aseguró prevalecerán para mañana e incluso hasta el jueves 30 de mayo.

En una rueda de prensa, el mandatario estatal señaló que, de acuerdo con los pronósticos del clima, se espera que después de una tarde soleada, de manera muy abrupta, va a llegar al norte del estado y del lado de la sierra, es decir, Saltillo, un frente con mucha lluvia y fuertes vientos.

"Quiero llamar la atención a todos los candidatos y a la población en general, hoy en la noche se espera un evento igual de disruptivo que el del miércoles pasado, pero con mucha más lluvia. Al menos, en Ventarrón se espera que después de una tarde soleada, de manera muy abrupta, va a llegar ahora del norte y del lado de la sierra, es decir, Saltillo", dijo García Sepúlveda.

Ante esta situación, el gobernador hizo un llamado a la población a no salir de sus casas si no es necesario, a tomar precauciones con arroyos, cauces, ríos, y a evitar ponerse en riesgo, ya que este tipo de lluvias muy rápidamente pueden llevarse un carro y provocar accidentes.

"Esperamos, lo digo de manera agridulce, mucha lluvia. Este clima también se espera y se puede prever para mañana y para el jueves, por eso, como gobernador de Nuevo León y apoyado por Protección Civil, pedimos a toda la población que no salga de su casa si no es necesario, que tengan mucho cuidado con arroyos, cauces, ríos, porque este tipo de lluvias muy rápidamente pueden llevarse el carro y no queremos pérdidas de vidas", señaló.

Además, García Sepúlveda hizo un llamado a los partidos políticos y candidatos a cancelar sus cierres de campaña y a evitar realizar eventos en lugares con techos que puedan ser arrancados por el viento, ya que se prevé un fenómeno similar al del miércoles pasado y no se quiere que haya más tragedias por culpa de una tormenta.

"Pedimos a los partidos y candidatos que cancelen cierres, que nada de techos que nada que el viento pueda llevarse, porque insistimos, se prevé un fenómeno similar al del miércoles pasado y después de lo que hemos vivido, no queremos un paciente más por una tragedia, una tormenta. Ya queda día y medio de campaña, no va a pasar absolutamente nada si le bajan al ritmo y cuidan a la población", dijo el mandatario.

Cabe mencionar que, anteriormente, el gobernador había advertido a través de sus redes sociales sobre las lluvias que se esperaban en la entidad durante la noche de este martes, a través de un video que subió a sus redes sociales, en el que exhortó a los candidatos a evitar exponer a los simpatizantes en eventos al aire libre.

"Advertir que viene lluvia fuerte en la noche, estamos anunciando, advirtiendo que va a llegar del norte, de Texas, un frente con mucha lluvia. Gracias a Dios, que es lo que esperábamos y queríamos, pero al mismo tiempo, pues a los que están haciendo campaña, de 5:00 en delante, bajar la intensidad, porque habrá ráfagas de viento, llovizna y quizá granizo", dijo en sus historias de Instagram.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan para este martes lluvias fuertes en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, con una posible captación de hasta 75 milímetros de lluvia, acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo.

Ante este panorama, Protección Civil de Nuevo León mantendrá un estricto monitoreo de la situación y ha emitido una serie de recomendaciones a la población para prevenir accidentes y daños en sus viviendas.

Entre las recomendaciones, destacan: mantenerse informado sobre el pronóstico del clima, no tratar de cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, no tirar basura en la calle, alejarse de postes, cables de luz o árboles que puedan caer, y en caso de vivir en zonas de riesgo, estar atentos a las indicaciones de las autoridades.

