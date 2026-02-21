Advierte Protección Civil de Nuevo León alto riesgo de incendios

La corporación exhortó a la población a evitar prácticas que puedan detonar un incendio y en caso de detectar humo o fuego reportarlo al 911

Protección Civil de Nuevo León informó que las condiciones meteorológicas actuales incrementan el riesgo de incendios en el área metropolitana, debido a la presencia de un canal de baja presión sobre la vertiente del Golfo.

Este sistema favorece vientos del este-noreste con ráfagas fuertes, así como un ambiente caluroso y seco que puede facilitar la ignición y propagación del fuego.

Pronóstico del clima en el área metropolitana

Se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados, con una humedad relativa de 20 por ciento y vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

La combinación de estos elementos coincide con la regla 30-30-30, utilizada como indicador de alto peligro en materia de incendios.

Factores que elevan el riesgo

Temperatura superior a 30 grados centígrados

Humedad relativa menor al 30 por ciento

Vientos mayores a 30 kilómetros por hora

Cuando estos factores se presentan al mismo tiempo, aumenta significativamente la probabilidad de que un incendio se desarrolle y se extienda con rapidez.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar prácticas que puedan provocar siniestros.

No quemar basura, hojas ni pastizales

No encender fogatas

No tirar colillas de cigarro en la vía pública

En caso de detectar humo o fuego, se debe reportar de inmediato al 9-1-1 para su pronta atención.

Semáforo de riesgo de incendios este viernes 20 de febrero: PC de NL