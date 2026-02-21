Advierte Protección Civil de Nuevo León alto riesgo de incendios

Protección Civil de Nuevo León informó que las condiciones meteorológicas actuales incrementan el riesgo de incendios en el área metropolitana, debido a la presencia de un canal de baja presión sobre la vertiente del Golfo.
Este sistema favorece vientos del este-noreste con ráfagas fuertes, así como un ambiente caluroso y seco que puede facilitar la ignición y propagación del fuego.
Pronóstico del clima en el área metropolitana
Se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados, con una humedad relativa de 20 por ciento y vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora.
La combinación de estos elementos coincide con la regla 30-30-30, utilizada como indicador de alto peligro en materia de incendios.
Factores que elevan el riesgo
- Temperatura superior a 30 grados centígrados
- Humedad relativa menor al 30 por ciento
- Vientos mayores a 30 kilómetros por hora
Cuando estos factores se presentan al mismo tiempo, aumenta significativamente la probabilidad de que un incendio se desarrolle y se extienda con rapidez.
Recomendaciones a la población
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar prácticas que puedan provocar siniestros.
- No quemar basura, hojas ni pastizales
- No encender fogatas
- No tirar colillas de cigarro en la vía pública
En caso de detectar humo o fuego, se debe reportar de inmediato al 9-1-1 para su pronta atención.
Semáforo de riesgo de incendios este viernes 20 de febrero: PC de NL