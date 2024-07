Advierte ProMontaña de más deslaves en Chipinque

Las afectaciones que presenta el Parque Ecológico Chipinque por 50 millones de pesos podrían ser mayores si no se toman acciones inmediatas, por la vulnerabilidad de la montaña ante riesgo de nuevos deslaves ante el pronóstico de más lluvias y los riesgos de esta temporada de huracanes.

Así lo dio a conocer Enrique Burguete, líder del colectivo ProMontaña en entrevista, quien además destacó que un segundo impacto meteorológico en esta zona "devastaría las finanzas públicas estatales y se recurriría a financiamiento federal".

“Cualquier impacto meteorológico que pegue en esa zona va a devastar las finanzas públicas municipales y se va a tener que recurrir a financiamiento o apoyo federal, y en ese sentido hemos visto que los diputados federales durante los últimos trienios han brillado por su ausencia”, dijo.

Explicó que los reciente daños dejaron a la montaña vulnerable ante la posible llegada de otro evento hidrometeorológico, por lo que urgió a que se tomen medidas en el tema lo antes posible.

Además, el activista explicó que la comunidad en general, gobierno y sector privado deben de tomar con mucha seriedad las afectaciones del Parque, toda vez que son un indicador de la vulnerabilidad de la zona de la montaña, no solo donde se ubica el Parque, sino en las áreas aledañas en las que también existen desarrollos residenciales e infraestructura vial.

“Lo que estamos viendo es nada mas la punta del iceberg de lo que es la montaña en lo que respecta a Chipinque porque es una infraestructura no atendida desde hace muchos años y no es propia del parque, sino que es extensiva a toda la zona de la montaña”, contó y amplió el antecedente de ello.

“No hemos visto que los diputados federales gestionen recursos a favor de la montaña, que en los lemas de campaña no se tocó el tema de la montaña para modernizar lo que se requiera, a lo que me refiero es que la infraestructura en general de la montaña, no solo de Chipinque, está colgada de alfileres”, advirtió.

