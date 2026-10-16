Advierte Pérez daño a la economía familiar por nueva ley fiscal

El diputado explicó el "efecto dominó" que esta medida provocará en la cadena de suministro nacional y cómo se traducirá directamente en la inflación

Durante la discusión de la Ley Federal de Derechos en la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Pérez Díaz, lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto inflacionario que tendrán las nuevas disposiciones fiscales, asegurando que el incremento en el cobro de derechos a los sectores ferroviario, aéreo y de transporte terrestre terminará por afectar directamente la economía familiar de los mexicanos.

Él, también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, arremetió contra la bancada de Morena, señalando que la administración federal recurre a estrategias recaudatorias que disfrazan aumentos impositivos y que impactan de forma negativa a los sectores productivos del país.

La carga o el costo de la ineficiencia del Gobierno Federal de Morena la siguen y la van a seguir pagando los mexicanos. Tenemos un gobierno ineficiente, cuyos errores en el manejo de la economía, el desaseo en la designación del presupuesto y, sobre todo, el costo millonario que ha tenido en nuestro país, ahí es donde reside el golpe que le dan al bolsillo de las familias", enfatizó.

El sector ferroviario, el más afectado: Un impacto de 2 mil millones de pesos

El punto medular de la crítica de Pérez Díaz se centró en la propuesta de elevar del 1.25 al 3 por ciento el derecho aplicable a los ingresos brutos de las concesiones ferroviarias. De acuerdo con los cálculos presentados, este ajuste implicará una carga fiscal adicional de hasta 2 mil millones de pesos al año para la industria del transporte en vías férreas, mermando su competitividad internacional.

El diputado explicó el "efecto dominó" que esta medida provocará en la cadena de suministro nacional y cómo se traducirá directamente en la inflación de bienes de consumo diario:

1. Aumento a concesionarias: Las empresas de transporte ferroviario absorberán el cobro del 3 por ciento de sus ingresos brutos.

2. Traslado de costos logísticos: Para mantener la rentabilidad, los concesionarios aumentarán los precios de las tarifas de transportación de carga.

3. Ajuste en el comercio: Los empresarios y productores agrícolas que mueven sus mercancías por tren aplicarán dicho incremento al costo de distribución.

4. Precio al consumidor final: El usuario final terminará pagando más dinero por los mismos insumos en mercados y tiendas de autoservicio.

"Esconden la mano", acusa la oposición

El legislador de Acción Nacional desestimó el argumento del Ejecutivo que sostiene que la política fiscal actual no contempla la creación de nuevos impuestos. Afirmó que elevar el cobro de derechos a la infraestructura de conectividad tiene exactamente el mismo impacto negativo que un gravamen directo.

"Nos dicen que no aumentan los impuestos, pero incrementan los costos que enfrentan los sectores productivos y esconden la mano como si no supieran que los incrementos que contiene esta Ley Federal de Derechos inciden directamente en el precio al consumidor final", puntualizó.

Finalmente, Pérez Díaz detalló que los productos que registrarán un alza inminente debido a este encarecimiento logístico son los que consumen las familias todos los días, tales como bienes para el hogar, combustibles para el traslado diario y productos agrícolas básicos que constituyen la alimentación de la población mexicana.