Advierte PC por tormentas eléctricas y posible granizo el viernes

Las precipitaciones afectarán principalmente la zona serrana y la región sur del estado, donde la probabilidad de lluvia alcanza un 60% para la jornada

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso preventivo ante la llegada de chubascos acompañados de actividad eléctrica, rachas de viento y la posibilidad de caída de granizo en diversas regiones de la entidad, condición que se extenderá durante todo el fin de semana.

Las precipitaciones afectarán principalmente la zona serrana y la región sur del estado, donde la probabilidad de lluvia alcanza un 60% para este viernes 4 de septiembre.

Asimismo, en el Área Metropolitana de Monterrey y la Región Citrícola se prevé un 40% de probabilidad de lluvia, mientras que para las regiones Norte y Oriente el pronóstico se ubica en un 30%.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia, las condiciones de inestabilidad continuarán el sábado y domingo, estimándose que el sábado registre las tormentas de mayor intensidad.

Para la zona metropolitana, las probabilidades de lluvia se mantendrán en 40% el viernes, subiendo a 60% el sábado y descendiendo a 40% el domingo.

Entre los municipios con mayor riesgo de precipitaciones se encuentran Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago, Cadereyta Jiménez, García, Salinas Victoria, Hidalgo, Sabinas Hidalgo, Montemorelos, General Terán, Linares, Dr. Arroyo, General Zaragoza, Galeana y Aramberri.

Despliegan Operativo Carrusel

Ante este escenario, Protección Civil mantendrá un monitoreo permanente y activará el Operativo Carrusel de Prevención y Seguridad, consistente en recorridos preventivos en puntos críticos e itinerantes en vialidades.

Las labores se realizarán en coordinación continua con corporaciones de auxilio municipales, estatales y federales para atender de forma inmediata cualquier eventualidad.

Extrema precauciones

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones: