Advierte PC de Nuevo León bajas temperaturas para esta semana

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) emitió un pronóstico meteorológico ante la llegada del Frente Frío número 19 y su masa de aire polar, que recorren el norte y noreste del país y comenzarán a impactar al estado durante la noche.

Erik Cavazos, director de PCNL informó este domingo por la tarde que se prevén chubascos ligeros principalmente en la región Citrícola y el área metropolitana, además de un descenso marcado en las temperaturas a partir del lunes y con mayor intensidad el martes 9 de diciembre.

“En algunos lugares nos están reportando algo de viento, el cual llegaría con viento, alguna probabilidad de lluvias o lloviznas en la zona norte, en el área metropolitana y obviamente en la región citrícola. Para la noche madrugada ya tendremos un pequeño o ligero descenso entre 14 y 16 grados para amanecer el día de mañana lunes a diez grados por la mañana, el marcado descenso se va a sentir cambio más de 12 grados”, explico Cavazos.

De acuerdo con información proveniente de CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional y diversos sistemas de radar las temperaturas mínimas del lunes oscilarán entre los 8 y 13 grados según la zona será de 10°C en el norte y la región metropolitana; 11°C en la Citrícola; 13°C en el oriente; 9°C en el sur; y 8°C en la región montañosa.

Para el martes, el ambiente será todavía más frío, con mínimas de 8°C en el norte y sur; 10°C en la Citrícola; 9°C en la metropolitana; 11°C en el oriente; y hasta 6°C en la zona montañosa.

Además, se pronostica viento del noreste de 10 a 20 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h especialmente en las regiones norte y oriente del estado, por lo que se recomienda extremar precauciones, asegurar objetos sueltos y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

“Como lo hemos dicho, mucho cuidado con los calentadores de gas. Recuerden dejar una ventilación abierta también, es decir, al irnos a dormir, apagar el calentador de gas y también lo más importante, si salimos de casa, no dejarlo encendido”, señaló Cavazos.

Protección Civil señaló que continuará monitoreando de manera permanente las condiciones meteorológicas desde el Centro de Operaciones de Emergencia y reiteró que cualquier actualización relevante será difundida oportunamente para mantener informada a la población ante el temporal invernal.