Advierte Parque Fundidora sobre sanciones por irrumpir Fan Fest™

Apenas este miércoles, el fiscal general del Estado informó que hasta ese momento no existían personas detenidas por los incidentes registrados

Luego de los incidentes registrados durante el FIFA Fan Fest, donde cientos de personas brincaron bardas, derribaron barandales y forzaron accesos para intentar ingresar al evento, el Parque Fundidora implementó una nueva medida de seguridad con la que advierte posibles acciones legales contra quienes ingresen sin autorización.

En diferentes accesos al parque se colocan los anuncios en los cuales se lee:

“A toda persona que ingrese a estas instalaciones sin permiso, será remitida a las autoridades correspondientes por el delito de allanamiento a propiedad privada”.

La medida se implementó tras los hechos ocurridos el pasado martes 30 de junio, previo al partido de la Selección Mexicana contra Ecuador y a la presentación de un grupo musical originario de Monterrey, cuando cientos de personas intentaron ingresar al FIFA Fan Fest pese a que los accesos ya habían sido cerrados al alcanzarse el aforo máximo.

Los principales incidentes se registraron en la entrada de Cintermex, donde fue derribada una puerta, así como en el acceso ubicado sobre la avenida Constitución, donde los asistentes también destruyeron un barandal para intentar ingresar.

Durante esos hechos, uno de los portones de acceso colapsó y cayó sobre una mujer, quien resultó lesionada y fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

Sin embargo, esa no ha sido la única jornada con este tipo de situaciones. Al menos en dos fechas anteriores, coincidiendo con las transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana y la presentación de artistas de gran convocatoria, se registraron intentos masivos por ingresar al recinto una vez alcanzado el límite de asistentes.

Aunque en los operativos participan elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y, recientemente, también personal de seguridad privada, la gran cantidad de personas concentradas en el lugar ha rebasado la capacidad de contención en algunos momentos, lo que llevó al parque a reforzar las advertencias.

Apenas este miércoles, el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, informó que hasta ese momento no existían personas detenidas por los incidentes registrados durante el FIFA Fan Fest. No obstante, con la colocación de estos avisos, el escenario podría cambiar en futuras concentraciones.

Hasta ahora, el Parque Fundidora no ha presentado denuncias contra las personas que participaron en los actos de vandalismo o irrumpieron en los accesos, aunque las nuevas advertencias dejan abierta la posibilidad de que quienes ingresen sin autorización sean puestos a disposición de las autoridades por el delito de allanamiento.

La siguiente prueba para este nuevo esquema de seguridad será el próximo domingo 5 de julio, cuando se espera nuevamente una asistencia masiva al FIFA Fan Fest con motivo de la transmisión del encuentro entre México e Inglaterra.

Con esta advertencia, quienes ingresen sin autorización al Parque Fundidora podrían ser puestos a disposición de las autoridades por allanamiento de propiedad privada, ilícito que, de acuerdo con el Código Penal Federal, puede implicar, además de la detención, una pena que va de un mes hasta cuatro años de prisión.