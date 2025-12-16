Advierte MC abstención por inconsistencias en paquete fiscal 2026

La bancada naranja señala riesgos legales, recortes a áreas clave y contradicciones en deuda pública. El debate sigue abierto rumbo al Presupuesto 2026.

La Bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso manifestó su preocupación ante la propuesta de dictamen que se discutirá en la Comisión de Presupuesto, alertando que el proyecto elimina el financiamiento solicitado por el Ejecutivo para concluir obras estratégicas, como las nuevas líneas del metro.

La Diputada Melisa Peña subrayó que la postura de la bancada es "responsable, congruente y apegada a la legalidad".

Por ello, sentenció que no acompañarán un presupuesto que incumpla con los principios de disciplina financiera.

"Sería ilegal aprobar un presupuesto que no cumple con la Ley de Disciplina Financiera. Estamos abiertos al diálogo con todas las bancadas para construir el mejor presupuesto para Nuevo León, pero siempre poniendo por delante el bien de la gente", indicó.

En este sentido, la Bancada de MC mantiene abierta la posibilidad de una abstención en la votación, en tanto no se corrijan las inconsistencias del dictamen.

Peña, integrante de la Comisión de Presupuesto, acompañada por el resto de su Grupo Legislativo, señaló que el dictamen plantea una "redistribución arbitraria e incongruente de recursos".

La legisladora de MC criticó que, por un lado, algunas bancadas buscan negar al Ejecutivo estatal el acceso a financiamiento para inversión pública vital, mientras que, por otro, impulsan la aprobación de deuda y refinanciamientos solicitados por diversos municipios.

"No podemos tener un doble discurso, aprobar deuda municipal y al mismo tiempo negar la deuda que solicita el Ejecutivo para proyectos de inversión pública que benefician a toda la ciudadanía", enfatizó Peña.

Como ejemplo de esta inconsistencia, la diputada mencionó el caso del municipio de Monterrey, que busca contratar más de 700 millones de pesos en deuda adicional y un refinanciamiento superior a los mil 400 millones de pesos.

También expresó alarma por dos puntos adicionales del dictamen.

Se advierte que el dictamen podría incumplir la ley al reducir el presupuesto a dependencias fundamentales y, simultáneamente, otorgar incrementos desproporcionados, en algunos casos, superiores al 30%, a órganos desconcentrados, sin que exista claridad sobre el equilibrio entre ingresos y egresos.

El financiamiento que se pretende eliminar está destinado a concluir obras de infraestructura.

"Representan un parteaguas en materia de movilidad y desarrollo para Nuevo León". Rechazarlo, señalaron, sería "darles la espalda a las necesidades reales de la ciudadanía".

Finalmente, Peña hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a entablar un diálogo abierto y constructivo para construir un Presupuesto 2026 consensuado, que incluya el financiamiento necesario para el Estado, respete la ley y priorice el bienestar de las y los ciudadanos por encima de intereses partidistas.