Advierte impacto en aguinaldos por entrega incompleta al Congreso

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León también denunció que recibió menos recursos de los que le correspondían

Ante la falta de 4 millones de pesos en el pago de recursos al Congreso del Estado, se advirtió que, si esta situación se repite en otros meses, podría afectar el pago de aguinaldos de los trabajadores administrativos.

Congreso recibe menos recursos de lo establecido

El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), Carlos de la Fuente, explicó que durante el mes de enero el Poder Ejecutivo sí realizó la entrega de recursos, pero en lugar de los 43 millones de pesos que corresponden por la reconducción presupuestal, solo se depositaron 39 millones de pesos.

“Nos faltaron poco más de 4 millones de pesos de la mensualidad. Todos los meses deben depositar 43 millones de pesos y nos depositaron 39”, señaló el legislador.

Reconducción presupuestal debe respetarse

De la Fuente aclaró que cuando existe una reconducción presupuestal, el monto a entregar debe ser exactamente el mismo del año anterior, sin que exista margen de decisión por parte de la Tesorería estatal.

Indicó que en 2025 el Congreso recibía 43 millones de pesos mensuales, cantidad que no fue respetada en la última transferencia.

Impacto podría reflejarse en aguinaldos

El presidente de la Cocri señaló que en el corto plazo la falta de recursos no genera afectaciones inmediatas; sin embargo, en el mediano y largo plazo podría comprometer el pago de aguinaldos, los cuales se cubren en dos etapas a lo largo del año.

Explicó que durante los primeros meses se realiza una reserva mensual para cumplir con esta obligación laboral, por lo que una reducción sostenida en los depósitos podría impactar en los próximos meses, cuando se presenten gastos extraordinarios.

Congreso solicita el pago de la diferencia

Carlos de la Fuente informó que ya se trabaja en un oficio dirigido a la Tesorería para solicitar que se deposite la diferencia pendiente y se respete el monto establecido en la reconducción presupuestal.

Otros organismos también reportan faltantes

Además del Congreso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León también denunció que recibió menos recursos de los que le correspondían en el mismo periodo.