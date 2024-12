Advierte Fasci del regreso de secuestros y cobros de piso

Al acudir a la toma de protesta de la nueva presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad del estado, el exsecretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, advirtió de un eventual regreso de delitos como secuestros, cobros de piso y extorsiones si la población y organismos de la iniciativa privada no se involucran en el combate a la inseguridad.

El exfuncionario sostuvo que hoy en día los asesinatos, la violencia y “la maldad” se han normalizado y al ya no escandalizar a la sociedad y a medios de comunicación, entonces ya no hay presión para las autoridades de todos los niveles actúen con eficacia y rapidez en el combata a la inseguridad.

Prueba del desdén, afirmó el exfuncionario estatal, es que no se han nombrado a ocho consejeros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública el cual debe ser un organismo que con sus conocimientos acompañe a las autoridades en el combate a la inseguridad.

En el edificio de la Canaco fue nombrada como nueva presidenta de ese organismo Lucila Dolores Garza Tamez quien sustituyó a Ana María Esquivel.

Fasci afirmó que Esquivel hizo lo que pudo al frente del organismo, pero le faltó arrope.

“¿Dónde están todos los demás? Porque si dejas a una persona hablando en medio del desierto nadie le va a hacer caso, entonces lo que yo estoy invocando es la a soledad con que se encuentra el Consejo Ciudadano de Seguridad, entonces en lugar de ser un consejo ciudadano es un consejo utilitario porque lo utilizan y esto no se vale.

“Así no va haber cambios ni mejoras, o reforzamos el consejo ciudadano y nos preocupamos por nuestra seguridad y la de todos o olvídense porque van a regresar los secuestros, las extorsiones masivas, ya hay extorsiones, pero me refiero los cobros de piso a todo mundo y todas las cosas que ya vivimos, ya las vivimos, hombre”, advirtió.

En esa narrativa Fasci cuestionó que organismos privados como la Caintra estén “callados” y no colaboren con las autoridades.

“Las cosas que están pasando en seguridad, ya tuvimos muchos gobiernos de todos los colores y sin colores, bueno sí tenían colores, sin partido, vaya, y los resultados son los mismos, pero los pequeños cambios que se han dado buenos han sido por la participación de los consejos ciudadanos, entonces mi pregunta es ¿Dónde está Coparmex, dónde está el Consejo Nuevo León, dónde está Caintra, dónde está Canaco, dónde está el Consejo Ciudadano? Todos callados.

“(Al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública) no se le ha dado ni el peso ni el lugar, hay ocho consejeros que no se han nombrado por el consejo, hay un acuerdo por la seguridad que no se ha cumplido por ninguna de las partes, no nada más de un lado”, expresó.

Fasci acudió en calidad de invitado especial pues fue el creador de ese consejo que es un organismo integrado por expertos de la academia, la sociedad civil y la iniciativa privada que inciden en políticas públicas en materia de seguridad.

Al evento, por parte del estado, acudió el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro.

Fasci Zuazua, cuyas últimas apariciones en público fueron durante la pasada campaña política en la que fue candidato de MC a diputado federal, afirmó que en siete de cada 10 delitos que se comenten son contra las mujeres.

Y esto, dijo, tiene que ver con la “normalización de la maldad” a la cual pidió a la población no acostumbrarse.

“Es que nos estamos acostumbrado a la maldad, nos estamos acostumbrado a la violencia, ya no es titular en ningún medio de comunicación, un muerto y en mi época duraban tres días con un muerto y eso hace que el gobierno reaccione, te da miedo la crítica; y, ahorita, ya nada más falta que les aplaudamos y les hagamos un homenaje (a los delincuentes), ya tienen corridos y películas.

“(Se normalizó la violencia, sí,) y la violencia contra la mujer que está horrible porque ni siquiera vemos lo que pasa en casa, no sé si sepan pero el 70% de todas las víctimas, de todos los delitos, siete de cada 10 delitos en este país son mujeres y mujeres jóvenes, pero contamos robos a comercio, al comercio no le pusieron una pistola en la cabeza, se la pusieron a una mujer, y contamos robos a carros, pero no a quien bajaron del carro, contamos robo a casa, pero no sabíamos quién vivía en la casa y eso no se vale”, señaló.

Afirmó que él ha trabajado con gobiernos de “todos los colores” y se ha dado cuenta que todos tienden a minimizar la incidencia delictiva.

“¿Dime cuál la ha aceptado (la alza delictiva)? Los gobiernos tienden, y no estoy defendiendo a ninguno, porque todos han sido igual, yo he estado con muchos colores, tienden a minimizar o ocultar”, indicó.

Comentarios