Advierte AyD por agua color turbio en la urbe regia

El agua en diversos puntos de la urbe regia presentará un color turbio durante algunas horas, advirtió Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).
Se informó que, aunque el agua está desinfectada, es recomendable utilizarla solo en labores del hogar.
El organismo estatal informó que esta condición se debe a maniobras en uno de los tanques de abastecimiento.
"Servicios de Agua y Drenaje informa que, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de uno de los tanques principales, en el que se realizaron movimientos de válvulas, lo que ocasionó que se removieran algunos sólidos y el agua saliera con turbiedad en una parte de la ciudad", informó a través de un comunicado, sin especificar las zonas que tendrían esta afectación.
"Sin embargo, ya se hicieron los ajustes necesarios al sistema y en las próximas horas se normalizará el color del agua".
Recomendaron a los usuarios no beberla y en su lugar, utilizarla en labores del hogar o almacenarla para utilizarla en otras actividades cotidianas.
“Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su comprensión”.