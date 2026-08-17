Adultos mayores se gradúan de Educación Digital en Escobedo

Una vez a la semana se les brindaron los conocimientos necesarios para ejercer plenamente sus derechos, comunicarse mejor y, más adelante, seguir aprendiendo

El Gobierno de Escobedo graduó a la cuarta generación de la Academia Digital para Adultos Mayores, como parte del compromiso de la administración de promover la inclusión, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con este sector de la comunidad.

En esta ocasión fueron 12 los “jóvenes de experiencia acumulada” que tomaron el curso y, en cuatro generaciones, 48 adultos mayores se han visto beneficiados con las enseñanzas, las cuales podrán aplicar en su vida diaria.

Una vez a la semana se les brindaron los conocimientos necesarios para ejercer plenamente sus derechos, comunicarse mejor y, más adelante, seguir aprendiendo.

Durante 20 sesiones, los alumnos cumplieron un total de 40 horas teóricas-prácticas, siempre con el apoyo de sus seres queridos, además de la asesoría y acompañamiento de los instructores.

Por su parte, el encargado de la Protección del Adulto Mayor y Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa, entregó los reconocimientos a los egresados que avalan que recibieron en las aulas la teoría.

“Quiero felicitar a los graduandos y lo que ustedes aprendieron no se puede quedar en un salón de clases; la tecnología ya forma parte de ustedes, pues descubrieron qué cosas complicadas requerían paciencia para aprenderlas”, dijo Quiroga Chapa.

Esta ceremonia se llevó a cabo en la Casa del Adulto Mayor en la colonia Belisario Domínguez; acudieron como testigos de honor familiares de los graduandos.