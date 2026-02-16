Adultos mayores celebran San Valentín en Monterrey

Unos 300 adultos mayores festejaron el Día del Amor y la Amistad con baile y cartas anónimas en el Palacio Municipal de Monterrey

Con la asistencia de alrededor de 300 adultos mayores, se realizó el tradicional baile en la planta baja del Palacio Municipal de Monterrey, en una edición dedicada al Día del Amor y la Amistad.

En este evento, además del baile, se incluyó el “juego de cupido”, en el que los asistentes pudieron depositar regalos o cartas anónimas en un contenedor para ser entregadas durante esta fiesta, además de que se entregaron regalos alusivos al Día de San Valentín.

“El día de hoy estamos festejando el día del amor y la amistad.

“Tenemos un buzón para repartir cartas anónimas de gente que le gusta otra persona y les da vergüenza decir, porque aquí hay personas que se han conocido y se han casado”, dijo el director de la Gran Orquesta de Monterrey, Jorge Barbosa de la Garza.

Este baile se lleva a cabo de manera regular los jueves a las 18:30 horas y los domingos a las 11:00 de la mañana en el Palacio Municipal y pueden acudir todos los ciudadanos sean de Monterrey o cualquier otro municipio.