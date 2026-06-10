Adultos mayores bloquean Pino Suárez y causan caos vial

Debido a la protesta, el tránsito fue desviado en calles aledañas, generando congestionamiento vial y retrasos para automovilistas

Una manifestación provocó el cierre de diversas vialidades del Centro de Monterrey, afectando la circulación desde la calle Ruperto Martínez hasta Matamoros.

Los hechos se registraron durante la tarde de este martes en el cruce de Pino Suárez y Matamoros, donde un grupo de personas se concentró sobre el cruce de las vialidades, obligando a las autoridades a cerrar el paso vehicular en la zona.

Debido a la protesta, el tránsito fue desviado en calles aledañas, generando congestionamiento vial y retrasos para automovilistas y usuarios del transporte público que circulaban por el primer cuadro de la ciudad.

Ese operativo provocó un importante congestionamiento vehicular en la zona, donde las largas filas y la alta afluencia de vehículos, generaron tiempos de circulación de poco más de 40 minutos por calles de la zona.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para coordinar los cierres, orientar a los conductores y mantener el orden, mientras se

mantenía el diálogo con los manifestantes.