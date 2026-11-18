De los accidentes viales registrados en el año, 488 se les atribuye a conductores de entre 70 a 80 años, lo cual representa apenas el 2 por ciento

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Los accidentes de tránsito pueden involucrar a conductores de cualquier edad, pero cuando se trata de adultos mayores, una pregunta suele aparecer: ¿hasta cuándo es seguro sigan manejando?

"No existe como tal una edad a la cual se recomiende dejar de conducir cada proceso para dejar de conducir debe ser individualizado. No hay como una prohibición incluso en pacientes con demencia o con deterioro cognitivo se debe hacer una evaluación”, indicó la geriatra Génesis Ramírez.

La recomendación es prestar atención a ciertas señales que podrían indicar que ya no es seguro conducir.

"Que me puede hacer pensar que un adulto mayor ya no pueda seguir conduciendo: es que tenga accidentes frecuentes, aunque sean mínimos también si llega a confundir los pedales también es una buena opción, si vemos que al manejar se desorienta o si vemos que ya los colores del semáforo cuestan trabajo distinguirlo", señaló la especialista.

De los accidentes registrados en el año, 488 se les atribuye a conductores de entre 70 a 80 años, lo cual representa apenas el 2 por ciento

“Realmente no es recurrente, ni tenemos gran recurrencia de hechos de tránsito con muchos adultos mayores nosotros tenemos aproximadamente un promedio de 2500 accidentes por mes para un número de un cinco por ciento es mucho muy reducido”, dijo Ricardo Gónzalez, director de Tránsito de Monterrey.

Para algunos conductores mayores, la experiencia es parte de su manera de manejar.

Por ello, especialistas llaman a evitar los prejuicios.

“El recurrir a este tipo de estereotipos o lo que nosotros conocemos como edadismo pues si es algo que quisiéramos erradicar como geriatras que no se dé por hecho ya es un adulto mayor ya no debe manejar”, agregó Génesis Ramírez.