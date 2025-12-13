Adulto mayor sufre quemadura tras flamazo en su casa en Monterrey

El hombre sufrió quemaduras en al menos un 35 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia por paramédicos al Hospital 21 del IMSS

Un flamazo presuntamente provocado por la acumulación de gas y la presencia de una veladora dejó con quemaduras de primer y segundo grado a un hombre de la tercera edad, quien además vive con una discapacidad intelectual.

El incidente se registró durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle Constitución 23, en su cruce con la calle Asistencia, en la colonia Nueva Estanzuela, al sur de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, cuya identidad no fue confirmada de manera oficial, se encontraba dormido en la planta baja del domicilio cuando ocurrió el flamazo.

La explosión reventó los vidrios de la puerta y de la ventana principal, proyectando los fragmentos hacia la banqueta, y provocó que la cobija con la que estaba cubierto se incendiara.

El hombre sufrió quemaduras en al menos un 35 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al Hospital del IMSS No. 21.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Nuevo León, quienes lograron controlar el conato de incendio, así como Protección Civil de Monterrey para descartar riesgos adicionales.

En la zona quedaron los vidrios esparcidos sobre la calle Constitución. Según vecinos, el hombre aparentemente vivía solo.