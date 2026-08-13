Adulto mayor resulta lesionado tras sufrir una caída en Monterrey

Un hombre de 80 años resultó lesionado luego de sufrir una caída en calles de la colonia Pío X, en el municipio de Monterrey

Un hombre de 80 años resultó lesionado luego de sufrir una caída en calles de la colonia Pío X, en el municipio de Monterrey.

El reporte se registró en el cruce de Libertad y Castelar Juan Pablo II, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para brindarle atención al adulto mayor.

A su llegada, los rescatistas localizaron al hombre con lesiones en el rostro, por lo que realizaron una valoración inicial y determinaron que requería atención médica especializada.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital para continuar con su valoración y recibir la atención correspondiente.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída ni sobre el estado de salud del lesionado.