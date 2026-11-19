Un hombre de la tercera edad resultó lesionado luego de sufrir una caída desde su propia altura en el cruce de la avenida Juárez y la calle Ruperto Martínez, en el centro de Monterrey.
El incidente ocurrió cuando elementos de la Policía de Monterrey que circulaban por el sector se percataron de lo sucedido y se detuvieron para auxiliar al hombre, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil municipal.
A su llegada, los rescatistas brindaron atención al adulto mayor, quien presentó lesiones en el hombro derecho. Minutos después arribó una de sus hijas, quien se hizo cargo de él y lo trasladaría a un hospital para recibir atención médica.
Durante las labores de auxilio fue necesario cerrar temporalmente uno de los carriles de la calle Ruperto Martínez; sin embargo, una vez concluida la atención, la circulación fue restablecida.