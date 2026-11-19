A su llegada, los rescatistas brindaron atención al adulto mayor, quien presentó lesiones en el hombro derecho, las cuales no fueron graves

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado luego de sufrir una caída desde su propia altura en el cruce de la avenida Juárez y la calle Ruperto Martínez, en el centro de Monterrey.

El incidente ocurrió cuando elementos de la Policía de Monterrey que circulaban por el sector se percataron de lo sucedido y se detuvieron para auxiliar al hombre, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil municipal.

A su llegada, los rescatistas brindaron atención al adulto mayor, quien presentó lesiones en el hombro derecho. Minutos después arribó una de sus hijas, quien se hizo cargo de él y lo trasladaría a un hospital para recibir atención médica.

Durante las labores de auxilio fue necesario cerrar temporalmente uno de los carriles de la calle Ruperto Martínez; sin embargo, una vez concluida la atención, la circulación fue restablecida.