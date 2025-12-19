Adulto mayor resulta atropellado en base de la ruta 214

El conductor del camión fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones

Un hombre de la tercera edad resultó atropellado por un camión de la ruta 214 al interior de la base del transporte, ubicada en el municipio de Guadalupe.

El incidente se registró en la colonia Valle del Sol, sobre la avenida Camino a Vaquerías y la calle De La Florida.

De acuerdo con versiones preliminares, el señor Benjamín Rodríguez se encontraba realizando labores de limpieza cuando el conductor de una de las unidades, al intentar acomodar uno de los camiones y debido a una maniobra incorrecta, lo impactó.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al afectado y descartaron lesiones de gravedad.

Sin embargo, fue trasladado a la Clínica No. 67 del IMSS para una valoración médica más detallada.

Elementos de Tránsito de Guadalupe arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y hacerse cargo de la situación.

